Rifiuti e riciclo | “toner” per stampanti 3D dalla plastica degli apparecchi elettronici

Rifiuti - Mavropoulos Iswa 'Il riciclo non basta stop alla plastica monouso. La soluzione è nell economia circolare' : Questa dunque è vera economia circolare. Ma quando ricicliamo carta o plastica, ogni volta che si ricicla, la qualità del nuovo materiale prodotto si deteriora: dopo uno o due cicli la qualità è così ...

Raccolta e del riciclo dei Rifiuti tecnologici : l’8 maggio la presentazione del Rapporto Cobat : Può l’economia circolare ridisegnare i modelli di business dell’industria? Non solo la risposta è sì, ma lo sta già facendo e i cambiamenti in atto sono solo i prodromi di una rivoluzione copernicana per l’intero settore. Di questi temi si discuterà in occasione della presentazione del Rapporto Cobat 2018. Quest’anno lo storico Consorzio che si occupa di economia circolare in Italia dal 1988, oltre a rendere pubblici i dati della Raccolta e del ...

Altro che riciclo. Ecco dove finiscono i nostri Rifiuti di plastica : Greenpeace, dopo bando cinese i nostri scarti finiscono in Paesi senza sistemi di trattamento efficienti

Altro che riciclo : ecco dove finiscono i nostri Rifiuti di plastica : Malesia, Turchia, Vietnam, Thailandia e Yemen. finiscono anche qui i nostri rifiuti di plastica, lungo le nuove rotte commerciali che si sono aperte dopo il bando cinese all’importazione di questi scarti, introdotto nel 2018. finiscono, cioè, anche in Paesi non dotati di sistemi di recupero e riciclo efficienti, in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento europeo. Il bando cinese, rileva Greenpeace nel rapporto ‘Le rotte globali, e ...

In Sicilia guerra ai Rifiuti elettrici - l’assessore Pierobon : favoriamo riparazioni e riciclo : Il governo Musumeci dichiara guerra ai rifiuti elettrici ed elettronici. Monitor, tv, lavatrici, computer, sono tutti apparecchi che in Sicilia difficilmente riescono a essere intercettati. L’Isola è ultima in Italia per recupero di questi beni che talvolta finiscono pure in discariche abusive. Eppure, se ben riciclati, è possibile ricavarne anche il 90% di materie prime […] L'articolo In Sicilia guerra ai rifiuti elettrici, ...

Addio alla plastica monouso - ecco le ultime decisioni dell’Europa su Rifiuti e riciclo : (foto: Getty Images) Addio a posate, cannucce, cotton-fioc e agli altri prodotti di plastica usa-e-getta per cui esistono alternative in materiali sostenibili o riutilizzabili. Così, con l’approvazione di nuove norme che limitano la diffusione dei principali prodotti di plastica monouso entro il 2021 e volte a responsabilizzare produttori e consumatori, l’Unione europea muove (almeno sulla carta) i primi passi per contrastare l’inquinamento di ...

Po d’AMare - 8 big bags di Rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Otto ‘big bags‘ pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto ‘Il Po d’AMare‘, iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più grande fiume italiano sono stati, infatti, intercettati da barriere galleggianti prima di arrivare al mare Adriatico e avviati al riciclo grazie al ...

Po d'AMare - 8 big bags di Rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Roma, 26 mar. (AdnKronos) - Otto 'big bags' pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto 'Il Po d'AMare', iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più gr