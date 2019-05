Grande Fratello 2019 | Eliana Michelazzo dà forfait alla d’Urso

lanostratv

(Di martedì 21 maggio 2019)non si presenta in studio al GF 16: Barbara d’Urso spiega perchè Ieri sono circolate on line le prime anticipazioni su ciò che ha dettoin un’intervista che verrà mandata in onda a Live. In tale circostanza quest’ultima ha confessato che Caltagirone non esisterebbe, chiedendo di poter entrare ncasa delper isolarsi da questo clamore mediatico. E staserasarebbe dovuta essere presente in studio per ascoltare da Barbara d’Urso la decisione presa su questa sua richiesta. Tuttavia la manager non si è presentata, e la conduttrice ha anche spiegato il perchè: “La sua richiesta non è stata presa in considerazione…Avrei dovuto dirglielo in diretta stasera, ma è provata che non se l’è sentita di venire…” Barbara a d’Urso ha anche tenuto a precisare che la ...

