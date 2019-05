Juventus | alla festa di Barzagli era presente anche Pogba

Crosetti : “Chissà se Ronaldo si è chiesto cos’è andato a fare alla Juventus” : La stagione in cui “regna sovrana la pochezza”. Definisce così il campionato che si chiuderà tra una settimana Maurizio Crosetti su Repubblica. La Juventus non vince più da Pasqua: tre pareggi e una sconfitta. La situazione del Genoa è ingarbugliata, come quella della Fiorentina, che “precipita sempre più giù”, il Torino contro l’Empoli gioca “una partita senza criterio e senza cuore”. E poi c’è ...

Napoli - stoccata shock di De Laurentiis alla Juventus : “loro sempre aiutati - sonoi padroni d’Italia!” : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rifila una velenosa stoccata alla Juventus tirando in ballo dei presunti favori che avrebbero reso più semplice la vittoria del campionato dei bianconeri La Juventus festeggia il suo ottavo scudetto consecutivo e dalle frequenze di Radio Kiss Kiss arrivano pesanti stoccate da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli paragona le due società, sottolineandone le differenze e ...

Festa Scudetto Juventus - Cristiano Ronaldo jr. colpito in testa dalla coppa : la gaffe del papà è tutta da ridere! [VIDEO] : Divertente gaffe di Cristiano Ronaldo durante la Festa Scudetto della Juventus: il campione portoghese colpisce, involontariamente, il figlio con la coppa Nell’ultima gara giocata in casa contro l’Atalanta, la Juventus festeggia la vittoria del suo ottavo Scudetto consecutivo. Un record incredibile, indice di un dominio straordinario nel campionato di Serie A. Dominio rinforzato con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, decisivo ...

Andrea Barzagli si ritira! Lacrime - abbracci e giro di campo : il saluto alla Juventus è emozionante [GALLERY] : In occasione di Juventus-Atalanta, Andrea Barzagli ha giocato l’ultima partita casalinga prima del suo ritiro: il difensore ha omaggiato il pubblico dello Stadium in un momento molto emozionante Ultima partita stagionale allo Stadium, ultima gara di Andrea Barzagli davanti al pubblico della Juventus. Il difensore italiano lascia i bianconeri dopo 8 anni, nei quali è arrivato in sordina, quasi come un rincalzo, e se ne va da campione con 8 ...

Futuro Juventus - dalla Gran Bretagna l’indiscrezione : scambio tra Pochettino e Allegri : Calcio, la stampa britannica lancia l’ipotesi di uno scambio tra Pochettino e Allegri Sarebbe Mauricio Pochettino il tecnico favorito per sostituire sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri, che sarebbe a sua volta la prima scelta del Tottenham Hotspur se il tecnico argentino dovesse lasciare il club londinese al termine della stagione, almeno secondo il tabloid ‘Sunday Express’. Pochettino che ha apertamente ...

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...

Sarri alla Juventus? Le parole pungenti di De Laurentiis : JUVENTUS – Aurelio De Laurentiis è stato raggiunto nel pomeriggio dai giornalisti di Sky Sport. Al Presidente partenopeo è stato richiesto un commento sulle voci che vogliono l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, sulla panchina della Juve. Una possibilità che nelle ultime ore ha preso forma, facendo indispettire i tifosi del club campano. Sarri-Juventus? Le […] More

Sky – ADL : “Sarri alla Juventus sarebbe divertente” : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del cambio di allenatore in casa Juventus : Allegri? ” Con lui avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene, ha dimostrato in questi anni il suo valore. Era al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando si liberò dai rossoneri io ero già andato a prendere Rafa Benitez”. Sarri alla Juventus? “Non mi stupirebbe di certo… dopo quello che è successo con ...

MOURINHO ALLA Juventus?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.

Massimiliano Allegri - il vero motivo dell'addio alla Juventus : "Lo ha deciso Agnelli" - e piange in diretta : Mai così teso, mai così emozionato. Massimiliano Allegri non riesce a trattenere le lacrime in quella che passerà alla storia come la conferenza stampa del suo addio alla Juventus, dopo 5 anni di trionfi e due sole, insuperabili delusioni: le sconfitte nelle finali di Champions League contro Barcell

Ambra Angiolini chiude l’account Instagram : mossa legata all’addio di Max Allegri alla Juventus? : Ambra Angiolini ha cancellato, forse provvisoriamente, il suo profilo Instagram. Al momento infatti il suo account risulta disattivato e in molti legano questo gesto all’addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Paura di una eccessiva sovraesposizione mediatica? Per ora non ci sono risposte ma certo è che in passato molte domande sulla Vecchia Signora erano comparse anche sul profilo Instagram dell’attrice. Magari si ...

Conferenza stampa Allegri LIVE : retroscena e motivi dell’addio alla Juventus : Massimiliano Allegri lascia la Juventus: in Conferenza stampa l’allenatore livornese spiega motivi e retroscena che lo hanno portato a dire addio ai bianconeri Dal 2014 al 2019, dopo 5 anni di trionfi si conclude il ciclo di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Arrivato al posto del dimissionario Antonio Conte, fra lo scetticismo dei tifosi, Allegri ha saputo guadagnarsi stima e rispetto di giocatori e supporter bianconeri, ...

Juventus-Atalanta in…pillole : bergamaschi ad un passo dalla Champions : Il match tra Juventus e Atalanta è il più atteso della penultima giornata di serie A. Una partita decisiva soprattutto per l’Atalanta, che si trova a un passo dal sogno Champions League. In serie A la storico delle due squadre registra un totale di 113 partite giocate insieme. La Juventus ha collezionato 64 vittorie, l’Atalanta ne ha portate a casa 11. I pareggi sono stati 38. La Vecchia Signora ha collezionato 210 reti contro ...

Allegri via dalla Juventus : il futuro del tecnico toscano è al Monza? Le parole di Berlusconi : Le strade di Allegri e della Juventus si separano: il tecnico toscano andrà al Monza? La risposta di Berlusconi E’ stata annunciata oggi la non conferma di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Il tecnico toscano non sarà dunque la guida del club bianconero a partire dalla prossima stagione. Da questa mattina quindi non si fa altro che ipotizzare chi potrebbe prendere il suo posto, ma in tanti si domandano anche che ...