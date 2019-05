Internazionali d’Italia | Djokovic non cerca scuse | le sue parole sono da standing ovation

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal principe del Foro Italico. Nono titolo per lo spagnolo - sconfitto Djokovic in finale : Rafael Nadal si sblocca sulla sua amata terra rossa e conquista gli Internazionali d’Italia 2019. Nono titolo al Foro Italico per il maiorchino, che vince anche il suo primo torneo in questa stagione. Un trionfo arrivato dopo il successo in finale contro Novak Djokovic, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 dopo due ore e mezza di gioco. Questo è anche il 34° titolo in un Masters 1000 per Nadal, che supera proprio Djokovic ...

Rafa Nadal imperatore di Roma : nono successo agli Internazionali d’Italia - Djokovic non può nulla! : Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha vinto per la nona volta il torneo di Roma giocando una grande partita contro Novak Djokovic Internazionali d’Italia, Rafa Nadal imperatore di Roma. Il tennista spagnolo ha vinto con merito la finalissima del Foro Italico, contro un Novak Djokovic forse un po’ giù dal punto di vista fisico dopo le fatiche degli ultimi giorni. Il 6-0 nel primo set ha annichilito tutti, compreso il tennista serbo ...

Internazionali d’Italia - Binaghi tuona sul tetto del campo centrale : “sei anni di annunci - ma ancora niente” : Internazionali d’Italia, Binaghi è stato interpellato in merito all’assenza del tetto sul campo centrale del Foro italico “Il primo problema strutturale degli Internazionali Bnl riguarda il tetto sul centrale: non chiedetemi nulla sulla copertura perché noi ne sappiamo niente. Siamo sempre stati tagliati fuori e mai informati dalla società che detiene questi impianti, la Coni Servizi. Non ci ha mai informati e coinvolti ...

Internazionali d’Italia - Karolina Pliskova regina di Roma : Konta al tappeto in due set : Internazionali d’Italia, Karolina Pliskova ha vinto il torneo di Roma superando in due set Johanna Konta Karolina Pliskova ha vinto gli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 3.452.538 dollari). La 27enne ceca, numero 7 del mondo e quarta testa di serie, ha sconfitto la 28enne inglese Johanna Konta, numero 42 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti. Per Pliskova si tratta del 13° titolo ...

