Nuovo allenatore Juventus | tutti i nomi per il dopo Allegri | da Guardiola a Conte | ecco

Nuovo allenatore Juventus : arriva la risposta di uno dei più bravi al mondo : Nuovo allenatore Juventus – Dopo l’improvviso addio da parte del tecnico livornese alla squadra bianconera, si pensa come ovvio che sia al futuro. I nomi che si rincorrono sono tanti, ma il sogno di molti era e rimane Pep Guardiola. Leggi anche: Nuovo allenatore Juventus, dopo l’addio di Allegri è corsa a tre allenatore Juventus, il […] More

Juventus - per il Nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino - Sarri e Mourinho (RUMORS) : La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo ...

Juventus - chi sarà il Nuovo allenatore dopo Allegri? Conte - Simone Inzaghi - Pochettino - Mihajlovic o Deschamps : Ora che il divorzio tra la società bianconera e l’allenatore che ha vinto 5 scudetti di fila è stato ufficializzato, chi siederà sulla panchina della Juve? Ecco il totonomi

Nuovo allenatore Juventus - dopo l’addio di Allegri è corsa a tre : Nuovo allenatore Juventus – dopo il comunicato che ha sancito la fine del rapporto professionale tra Juventus e Massimiliano Allegri, si apre inevitabilmente la corsa all’erede del tecnico pluri-campione d’Italia sulla panchina della Juve. Panchina Juventus: Pochettino, Guardiola, Conte e… Spalletti? I nomi che circolano in queste ore sono fondamentalmente tre: Pochettino (in uscita dal […] More

Nuovo allenatore Juventus : spunta il nuovo candidato - identikit ideale? : allenatore Juventus- Come già annunciato in mattinata e come confermato da Allegri nella conferenza stampa di ieri sera, il tecnico bianconero incontrerà il presidente juventino nel corso della settimana per decidere ufficialmente il prossimo futuro. La sensazione è che si vada verso la fumata bianca per il rinnovo del contratto, ma occhio alle possibili alternative. […] More

Schalke 04 - Wagner sarà il Nuovo allenatore dalla prossima stagione : Lo Schalke ha scelto David Wagner. Contratto triennale per il tecnico tedesco, che dalla prossima stagione siederà sulla panchina dei Koenigsblauen. Già giocatore dello Schalke dal ’95 al ’97, Wagner torna dunque in patria dopo l’esperienza inglese all’Huddersfield, portato in Premier nel 2017 via play-off e poi lasciato lo scorso gennaio, dopo aver centrato la salvezza nella prima stagione fra i big. SEGUI ...

Chi sarà il Nuovo allenatore del Milan : probabili successori Gattuso. I nomi : Chi sarà il nuovo allenatore del Milan: probabili successori Gattuso. I nomi Il Milan è ancora in corso per il quarto posto. Tutto l’ambiente rossonero è concentrato sulla conquista della Champions, d’altra parte, la dirigenza ha già cominciato a preparare la prossima stagione partendo innanzitutto dall’allenatore che raccoglierà l’eredità di Gattuso. Milan: poche probabilità per Sarri e Pochettino Sono 3 i nomi principali che circolano ...

Incredibile valzer di panchine - è corsa a due per Conte : Nuovo allenatore per Milan e Roma - si cambia a Genova e possibile sorpresa a Bologna [DETTAGLI] : valzer PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via un Incredibile valzer di panchine. Partiamo da Antonio Conte, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ...

Calciomercato Roma - le news sul Nuovo allenatore di Gianluca Di Marzio. VIDEO : La società giallorossa era però già pronta ad accogliere questa notizia, come spiegato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. "La Roma ha fatto un tentativo " la sua ricostruzione - ma non era mai stata ...

Lions Mons Militum - Contaldo è il Nuovo allenatore : MONTEMILETTO - La Lions Mons Militum, tramite un comunicato, ha annunciato "di aver affidato la conduzione della prima squadra al mister Alfonso Contaldo. Al neo arrivato, e al suo Staff, va il ...

Salernitana - Menichini è il Nuovo allenatore : Cambio in panchina per la Salernitana . Come riporta Sky Sport , è stato trovato l' accordo con Menichini , che torna a Salerno e prenderà il posto di Gregucci.

NBA - Monty Williams è il Nuovo allenatore dei Phoenix Suns : i Lakers verso Tyronn Lue? : Un'altra panchina NBA vacante ha trovato il suo nuovo proprietario: dopo la firma di Luke Walton a Sacramento, anche i Phoenix Suns hanno annunciato l'erede di Igor Kokoskov, licenziato a fine anno ...

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio Nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

Hellas Verona - ufficiale : Alfredo Aglietti Nuovo allenatore. Prende il posto di Grosso : E' Alfredo Aglietti il nuovo allenatore dell'Hellas Verona fino al termine della stagione. Lo ha reso noto il club con una nota sul proprio sito. Prende il posto di Fabio Grosso, esonerato mercoledì ...