Salvini torna a Napoli | scontri in piazza al corteo degli antagonisti | ferito poliziotto

Salvini torna a Napoli - in piazza il corteo degli antagonisti : Inizia a muoversi da largo Berlinguer, il corteo di protesta contro la visita in città del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Attivisti e rappresentati dei centri sociali hanno...

Berlusconi su Salvini : "Lo abbiamo quasi recuperato - possiamo tornare a governare insieme" : Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi spiegano come adesso sia possibile governare nuovamente con Salvini "Penso che Salvini sia già quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi

Di Battista torna a "bombardare" Salvini - la Lega - Berlusconi e il PD : Alessandro Di Battista quello che ci ricordiamo nei suoi tempi migliori sembra essere tornato in azione Provoca Matteo Salvini e la Lega, pur augurandosi che il governo duri ancora dopo le Europee per altri quattro anni. Ad attaccare il Carroccio è di nuovo Alessandro Di Battista, a margine della presentazione del libro "L'arma segreta della Francia in Africa"

M5s - Di Battista provoca Salvini : “Nervosetto - su Siri Lega ha abbozzato. Se torna da Berlusconi? Auguri”. E attacca il Pd : provoca Matteo Salvini e la Lega, pur augurandosi che il governo duri ancora dopo le Europee per altri quattro anni. Ad attaccare il Carroccio è di nuovo Alessandro Di Battista, a margine della presentazione del libro “L’arma segreta della Francia in Africa” alla Città dell’altra economia. E ancora: “Il giorno della boutade sulle droghe Salvini sembra che se ne sia fatta una di canna vera. È un ...

Salvini sfida la Ue : «Pronti a superare il 3% di deficit». E lo spread torna a 280 : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «Parole irresponsabili»

Corte Ue : no a rimpatri di rifugiati se rischiano vita o tortura. Salvini : chi spaccia torna a casa : No ai rimpatri se nel Paese d'origine il migrante rischia la vita o la tortura. Lo ha stabilito la Corte Ue in una sentenza pubblicata oggi. In base al diritto europeo, un rifugiato in...

Sea Watch 3 torna in mare : “Siamo unica nave di soccorso”. Salvini : “Mette a rischio vite” : Sea Watch 3 sta navigando verso la zona Sar libica: "Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per salvare persone". Matteo Salvini: "Se raccogliesse immigrati e volesse arrivare in Italia, farebbe una scelta che mette a rischio delle vite e, quindi, noi lo impediremo con ogni mezzo lecito necessario".Continua a leggere

Mario Monti - l'ultimo delirio del senatore a vita : "Se vince Salvini - torna la guerra" : Le prospettive per l'Europa, Italia compresa, tratteggiate dal senatore a vita Mario Monti sono le peggiori possibili. L'ex premier non fa che ripeterlo mentre passa da un'ospitata in tv a un dibattito, fino alla presentazione del libro di David Parenzo, "Falsari. Come l'Unione europea è diventata i

Matteo Salvini - la tentazione di tornare subito con Berlusconi : su cosa cade il governo : A furia di lanciare palle ndi fango contri i leghisti, Luigi Di Maio e l'intero M5s rischiano di ritrovarsi fuori dal governo in men che non si dica. Il clima di rivolta all'interno della Lega sta montando come mai finora

#VinciSalvini : torna il gioco a premi social per i fan del ministro (tra ‘mi piace’ e dati sensibili) : Chi mette più like vince foto, telefonate e incontri riservati con Matteo Salvini. Per farlo bisogna iscriversi tramite...

Torna “Vinci Salvini” - il giochino che riduce la politica a selfie e like : Che i Mi piace, i like, siano ancora l’epicentro delle piattaforme social è fuori discussione. Facebook e compagnia si sono arricchite negli anni di centinaia di funzioni diverse ma alla fine è lì, in uno strumento che in realtà nasce molto prima – già dalle pratiche di marketing degli anni Novanta – che si Torna. Alla profilazione spietata e al massimo coinvolgimento resi possibili da quel pollicione che, nelle diverse piattaforme, prende ...