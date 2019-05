Otto e Mezzo | Mario Monti e la vergognosa teoria sui sovranisti | sono solo dei frustrati

Otto e mezzo - Salvini commenta dopo la puntata : 'Ho mantenuto la calma' : 'Ieri sera da Lilli Gruber record di ascolto 2019 con oltre 2 milioni di spettatori sintonizzati!!! Io mi sono divertito e credo di aver mantenuto una certa calma, voi che ne dite? Rivedete e ...

Otto e mezzo - Salvini commenta dopo la puntata : "Ho mantenuto la calma" : "Ieri sera da Lilli Gruber record di ascolto 2019 con oltre 2 milioni di spettatori sintonizzati!!! Io mi sono divertito e credo di aver mantenuto una certa calma, voi che ne dite? Rivedete e condividete!". Matteo Salvini gongola per aver fatto tanti ascolti a Otto e mezzo, è felice come una Pasqua

Rita Dalla Chiesa a Lilli Gruber : La tua intervista a Salvini la più irritante della storia di Otto e mezzo : "Puoi essere d’accordo con lui o no, puoi pensarla in modo diametralmente opposto, ma questa è l'intervista più irRitante e meno super partes nella storia di Otto e mezzo". Rita Dalla Chiesa boccia così, in toto, l'atteggiamento tenuto da Lilli Gruber con Matteo Salvini, durante l'ultima puntata della trasmissione di La7. L'incontro-scontro nel salOtto televisivo, mercoledì 8 maggio, quando il ministro dell'Interno è stato l'ospite della ...

Otto e Mezzo - Marcello Veneziani massacra Lilli Gruber : "Faziosità isterica da vomito con Salvini" : Mercoledì 8 maggio, su La7, è andato in scena l'attesissimo faccia a faccia tra Lilli Gruber e Matteo Salvini, a Otto e Mezzo. Attesissimo dopo le tensioni della vigilia, che si sono ripresentate in studio già ai primissimi secondi della trasmissione. Il punto è che alla Gruber, Salvini e la Lega pr

Otto e Mezzo - Lilli Gruber vs Matteo Salvini : "Maleducato" - "Sa perché mi pagano?". Tensione brutale : Dopo le tensioni della vigilia, il faccia a faccia. A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, su La7, mercoledì 8 maggio, ecco Matteo Salvini. Lo stesso Salvini che il giorno prima aveva detto "dovrò andare dalla Gruber anche se non ne ho voglia, simpatia portami via". Frase che aveva scatenato la conduttrice

Otto e mezzo - fuochi d'artificio tra Gruber a Salvini : "Fazio costa troppo? Ma lei non aveva detto 'Fuori i partiti dalla Rai'? : Gruber incalza, Salvini sguiscia: la puntata di Otto e mezzo mette alla prova la pazienza teutonica di Lilli. Ma lo scambio non trascende. E si chiude con la promessa di rose rosse. Un continuo botta e risposta tra Lilli Gruber e Matteo Salvini: la puntata di Otto e mezzo di mercoledì 8 maggio 2019 è stata al cardiopalmo e giocata esssenzialmente sulla conduttrice e il vicepremier, con Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington ...