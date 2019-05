Maltempo | vento devasta vigneti nel Nord della Sardegna | danni per milioni di euro

Neve - freddo e vento : colpo di coda del Maltempo da Nord a Sud. C'è un motivo : freddo, pioggia, venti forti e persino Neve anche in zone tradizionalmente temperate in questo periodo dell'anno. Una ondata di maltempo ha interessato l'Italia dal Settentrione al Meridione causando ...

Maltempo - in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia : Maltempo, in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia Il vortice freddo che ha travolto l'Italia nel weekend si sposta progressivamente verso Sud. Le Eolie sono rimaste isolate per le forti raffiche. Migliora in Emilia Romagna ma resta l'allerta per le piene. In Molise pioggia in collina e neve in ...

Maltempo : pioggia - vento e grandine nelle Marche : Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un’ondata di Maltempo che nel pomeriggio si e’ abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e a una violenta grandinata. I vigili del fuoco hanno recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la ...

Maltempo - forte vento a Roma : evacuato il Bioparco - 120 interventi dei vigili del fuoco : evacuato il Bioparco di Roma a causa del vento forte. Sul posto pattuglie della polizia locale intervenute, secondo quanto si e’ appreso, su richiesta della direzione di evacuazione e chiusura per motivi di sicurezza. Diversi gli alberi e i rami caduti in strada e su auto in sosta. Tra questi in Lungotevere degli Alberteschi e in via Castro Pretorio sono stati centrati due taxi, ma fortunatamente senza provocare feriti. Raffiche di vento e ...

Maltempo e vento forte : chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate : A causa di Maltempo e vento forte, la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 140,000 al km 149,519 in località Teggiate Nuova in provincia di Sondrio. Sul posto è presente il personale Anas L'articolo Maltempo e vento forte: chiusa da SS36 del lago di Como a Teggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - uomo disperso nel fiume Mincio. Vento - neve e temperature in calo : Maltempo, un uomo disperso nel fiume Mincio. Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite, questa mattina alle 7, con la loro auto nel Mincio nei pressi di Pozzolo nel Mantovano....

Maltempo e vento forte sul Garda : “Rimanete in casa e uscite solo se strettamente necessario” : “Le raffiche di vento continueranno ancora per alcune ore. Si consiglia di rimanere a casa e di uscire solo in caso di stretta necessità“: è l’appello lanciato dal Municipio di Lonato (Brescia) colpito insieme a Desenzano del Garda dalle avverse condizioni meteo. La Polizia locale di Desenzano ha chiesto ai bresciani di evitare di recarsi nella zona del lago. Per motivi di sicurezza, il Comune di Lonato ha disposto la chiusura ...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e freddo. A Ostia burrasca di vento : pioggia, vento, freddo in tutta Italia. E' maggio ma sembra novembre. A Roma temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi e forti raffiche di vento che soprattutto sul litorale a Ostia hanno creato...

Maltempo - allerta meteo per arrivo vento - temporali e anche neve al centro-nord : Una vasta perturbazione dall'Europa settentrionale sta raggiungendo il Mediterraneo centro-occidentale, con un generale peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previsti vento, piogge sparse, ...

Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Maltempo in Lombardia : bufera di vento e pioggia - danni sul lago di Garda : Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito ...

Maltempo - dall'Artico arrivano freddo - vento e neve : In arrivo dall'Artico un'ondata di aria fredda che si prepara a investire l'Italia e tutto il Mediterraneo, portando con sé pioggia e neve a bassa quota. Nonostante maggio sia iniziato, l'inverno non ...