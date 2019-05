MotoGp Yamaha | Viñales | «A Le Mans possiamo fare meglio»

MotoGp - analisi Test Jerez 2019 : Yamaha in vetta - Honda al lavoro sul telaio - Suzuki con nuova appendice - Ducati interlocutoria : Cosa ci ha lasciato in eredità la giornata di Test di Jerez riservata alla MotoGP disputata oggi (clicca qui per la cronaca)? Gli spunti più importanti sono due: la Honda prosegue nel suo cammino verso la perfezione, mentre la Yamaha lascia la pista andalusa con la conferma che la scuderia Petronas voglia mettere in discussione il team ufficiale. La Ducati, invece, ha proseguito a lavorare sulle lunghe distanze, mentre la Suzuki prova a ...

MotoGp – Test Jerez de la Frontera : la Yamaha lavora sull’elettronica - piloti Petronas davanti a tutti a metà giornata[TEMPI] : Quartararo ritrova il sorriso: è lui il più veloce a metà giornata ai Test di Jerez de la Frontera Dopo lo spettacolo del Gp di Jerez de la Frontera, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp non hanno avuto molto tempo per riposarsi: giusto il minimo indispensabile per ricaricare le pile per tornare in sella alle loro moto per un’intensa giornata di lavoro in pista, sempre in Spagna. Sono infatti in corso i Test di ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «A Le Mans abbiamo una grande chance» : ROMA - Il terzo posto di Jerez è stato il suo miglior risultato stagionale, centrato su un circuito dove la Yamaha di solito soffre. Maverick Viñales è evidentemente soddisfatto del risultato ...

MotoGp – Vinales contento del podio di Jerez : “la Yamaha va migliorata - ma il 3° posto qui è come una vittoria” : Maverick Vinales esprime la sua soddisfazione per il terzo posto di Jerez: la Yamaha ha bisogno ancora di qualche miglioramento, ma il podio è come una vittoria viste le difficoltà passate sul circuito spagnolo Maverick Vinales ha chiuso al terzo posto il Gp di Jerez. Il pilota spagnolo si è piazzato dietro Marquez e Rins, completando un podio tutto spagnolo. Vinales è riuscito a gestire bene le gomme, dettaglio che gli ha permesso di ...

MotoGp - GP Spagna. Yamaha ufficiali in ombra in qualifica - team satellite protagonista : Una griglia particolare, speciale, che fa riflettere e che ti riporta in una dimensione inattesa. Fabio Quartararo in pole , il più giovane nella MotoGP dell'era moderna con 20 anni e 14 giorni dopo ...

MotoGp – Vinales vede il bicchiere mezzo pieno : “due Yamaha satellite davanti? Deve motivarci non frustrarci” : Maverick Vinales fiducioso e soddisfatto dopo le qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera: le parole dello spagnolo della Yamaha Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da Franco Morbidelli. Terzo tempo per Marc Marquez, che ...

MotoGp – Yamaha ufficiali in difficoltà a Jerez - Dovizioso non sottovaluta Vinales e Rossi : “non sono messi male come passo” : Andrea Dovizioso commenta il successo dei piloti satellite Yamaha e la debacle di quelli ufficiali nelle qualifiche di Jerez de la Frontera: il parere del forlivese della Ducati Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica a Jerez de la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da ...

MotoGp Jerez - i due volti della Yamaha. Rossi cercherà il miracolo : Jerez de La Frontera, 4 maggio 2019 - Le qualifiche del Gp di Spagna evidenziano una serie di tratti su cui, favoriti e non al Mondiale di MotoGp , dovranno riflettere. Primo: c'è una Yamaha che ...

MotoGp Spagna : super Yamaha Petronas - Quartararo in pole su Morbidelli : Fabio Quartararo sorprende tutti e centra la pole position nel GP di Spagna, la sua prima in carriera in MotoGP. Il francese ha girato in 1'36''880 , tenendosi dietro l'altra Yamaha Petronas di Franco ...

Il campione di eSport MotoGp Lorenzo Daretti entra in squadra con Monster Energy Yamaha MotoGp : Monster Energy Yamaha MotoGP è orgogliosa di essere la prima squadra ad annunciare il suo Factory Rider ufficiale per MotoGP eSport grazie al due volte campione del mondo di eSport Lorenzo Daretti.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli: Leggi altro...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Oggi abbiamo fatto fatica» : JEREZ - ' Oggi abbiamo fatto fatica. Speravamo che le modifiche apportate per le gare precedenti ci permettessero di andare meglio anche qui, ma non e' stato così' . Lo ha detto Valentino Rossi al ...

MotoGp - giornata terribile per Valentino Rossi : le parole del Dottore spaventano la Yamaha : Il pilota della Yamaha ha analizzato la prima giornata di prove libere, esprimendo le sensazioni avvertite in pista giornata da dimenticare per Valentino Rossi a Jerez, il pilota della Yamaha è rimasto lontanissimo dalla top ten sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere. AFP/LaPresse Sono tanti i problemi che attanagliano la M1 del Dottore, apparso alquanto pessimista ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “sapevamo di ...

MotoGp - analisi prove libere GP Spagna 2019 : Ducati e Honda iniziano con il piede giusto - soffrono le Yamaha - soprattutto Rossi : Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP, con una gradita sorpresa, una conferma scontata e una decisamente meno attesa. Il miglior tempo di questo venerdì lo ha fissato Danilo Petrucci su Ducati, ma Andrea Dovizioso e Marc Marquez (Honda) sono davvero ad un soffio. E la Yamaha? Giornata agrodolce per la scuderia di Iwata in terra andalusa. Ma, a questo punto, meglio andare con ordine. La gradita ...

MotoGp - Yamaha ingaggia Lorenzo Daretti 'Trastevere73' : è il primo pilota ufficiale eSport : Un campione del mondo come Trastevere73, quindi, entra a far parte del team del pluricampione del mondo Valentino Rossi. Lorenzo Daretti sarà protagonista anche di una nuova iniziativa su YouTube: ...