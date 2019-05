Basket – “Filosofia offensiva e filosofia difensiva” | Clinic a Bologna con coach John

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Domenica 12 maggio dalle 10:30, presso la struttura CSB di via Marzabotto, 24 aCalipari sarà relatore deldifensiva”Calipari, uno dei preminenti allenatori della NCAA e headdella Kentucky University, sarà il relatore delche si terrà adomenica 12 maggio dalle 10:30 presso la struttura CSB (via Marzabotto, 24). Argomento dell’intervento diCalipari è “difensiva”. Ildà diritto a tre punti PAO ed è organizzato dal Comitato Regionale FIP Emilia Romagna. E’ possibile iscriversi altramite la piattaforma FIPonline.Calipari sarà asu iniziativa dell’USAP e grazie alla collaborazione di Ettore Messina, assistente allenatore dei San Antonio Spurs ed ex ct della Nazionale.Cal, 60 anni, è ...

