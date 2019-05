Lazio-Atalanta | le formazioni ufficiali | Immobile contro Zapata

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019), le– Continua il programma valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 si gioca un turno fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, in campo. Momento strepitoso per la squadra di Gasperini che ha intenzione di lottare fino alla fine per il quarto posto, periodo altalenante invece per gli uomini di Inzaghi. Ecco le, le: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Rómulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo,: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, Hateboer, Da Roon, Freuler; Gomez; Ilicic,CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, leCalcioWeb.

beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Empoli – Fiorentina, 12H30 ? Lazio – Atalanta, 15H ? Genoa – Roma, 18… - VarskySports : #SerieA ???? Chievo Verona 0 - SPAL 4 Udinese 0 - Inter 0 Domingo 7:30-Empoli-Fiorentina 10-Lazio-Atalanta 10-Parma… - Inter : ??? | #Spalletti: 'Le avversarie per la corsa @ChampionsLeague ? Fino alla Lazio secondo me sono tutte in corsa. L'… -