Lampedusa | lettere di insulti al sindaco | Colpa della cattiva informazione del

today

(Di giovedì 28 marzo 2019) IldiSalvatore Martello viene accusato di avere aperto le porte ai migranti, soprattutto dopo avere detto...

MichelaJoy : RT @51fini: Lampedusa, lettere di minacce e insulti al sindaco: 'I migranti? Portali a casa tua' ?? NO ASSOLUTO A MINACCE ED INSULTI! Quanto… - DomenicoAlbaran : RT @51fini: Lampedusa, lettere di minacce e insulti al sindaco: 'I migranti? Portali a casa tua' ?? NO ASSOLUTO A MINACCE ED INSULTI! Quanto… - 51fini : Lampedusa, lettere di minacce e insulti al sindaco: 'I migranti? Portali a casa tua' ?? NO ASSOLUTO A MINACCE ED INS… -