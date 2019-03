Credito Valtellinese | Marshall Wace aumenta le vendite

finanza.lastampa

(Di lunedì 25 marzo 2019), dal 22 marzo, hato lo short selling sudall'1,00% all'1,12%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Intanto a ...

ptrapani : RT @StartMagNews: I vertici degli istituti soci con un pacchetto del 7% del capitale delle ex banche #popolari (Banco Bpm, Ubi, Popolare So… - Michele_Arnese : RT @Fede_Aguggini: Banco Bpm, Ubi, Popolare Sondrio, Creval e non solo. Chi uscirà da Nexi (che farà cassa in Borsa) - Football5port : @davidealgebris occupati del credito valtellinese che sta cappottando in borsa e perdi il 30%. o non perdi? -