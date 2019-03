Stadio Roma | Marcello De Vito non risponde al Gip

Stadio Roma - De Vito non risponde a Gip : 12.55 Nell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, l'ex presidente dell'Assemblea capitolina De Vito si è avvalso della facoltà di non rispondere. De Vito è in carcere con l'accusa di corruzione, arrestato in un filone d'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Sentito in carcere anche Camillo Mezzacapo, con il quale secondo le accuse De Vito aveva "sodalizio" teso a ottenere denaro in cambio di aiuti e favori a imprenditori. Al Gip Mezzacapo ...

Piccolo : per 5S Stadio Roma era un progetto fatto bene : Roma – “stadio Roma delibera M5S uno stadio fatto bene: 80 milioni di opere pubbliche, arresti e indagati. Quale era lo stadio fatto bene? Redde rationem di una giunta pentastellata”. Lo scrive, su Twitter, la consigliera del Pd del Comune di Roma Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: per 5S stadio Roma era un progetto fatto bene proviene da RomaDailyNews.

Stadio Roma : Mezzacapo al gip "nessuna tangente - solo compensi?" : Camillo Mezzacapo "ha risposto alle domande del pm e ha chiarito ogni aspetto. Ha spiegato che quei soldi percepiti non sono nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, più precisamente per transazioni e attività che si svolgono di norma presso le pubbliche amministrazioni". Così Francesco Petrelli, difensore dell'avvocato di Camillo Mezzacapo, ha riassunto ai cronisti il contenuto ...

Baldissoni : «La Roma ha il diritto di realizzare lo Stadio» : Mauro Baldissoni, vicepresidente esecutivo della Roma, ha spiegato in un’intervista esclusiva a Sky Sport la posizione della Roma sul prosieguo del progetto Stadio a poche ore dalle parole del pm Ielo, che escludono il coinvolgimento del Club nell’indagine “Congiunzione Astrale”. Le parole del Procuratore Ielo di oggi mettono un punto esclamativo sulla posizione della Roma […] L'articolo Baldissoni: «La Roma ha il diritto di realizzare lo ...

Tangenti per lo Stadio - arrestato il presidente M5S del Comune di Roma : Roma, ancora Roma, sempre Roma. È il terzo arresto per corruzione dell’era Raggi. Forse, il più doloroso, perché Marcello De Vito era un esponente storico del Movimento 5 Stelle romano, ex candidato sindaco, presidente dell’Assemblea capitolina. Oggi, invece, è nel carcere romano di Regina Coeli, accusato di corruzione e traffico di influenze illec...

Stadio Roma - Baldissoni : “arresto De Vito? Nessuno stop” : “Il progetto dello Stadio della Roma è complesso. Dopo oltre un anno e mezzo pensare che ci siano degli atti viziati è molto difficile, come ripete il pm di Roma. Sulla procedura non ci possono essere dubbi, noi non come società abbiamo diritto a vederlo realizzato”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni che ha commentato così l’arresto del presidente dell’assemblea capitolina, ...

Stadio Roma - Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco di Roma Virginia Raggi e di tutta la Giunta : “Il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, a seguito dell’arresto del Presidente dell’assemblea capitolina On. De Vito, braccio destro della Raggi, preso con le mani nella “marmellata” per la costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, Italia Morale chiede le immediate dimissioni del Sindaco Virginia Raggi e di tutta la Giunta. Lo Stadio si fa al Colosseo col binocolo! Il ...

Baldissoni : 'Nuovo Stadio è un diritto acquisito dalla Roma. Pallotta andrà fino in fondo' : Il vicepresidente esecutivo del club giallorosso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Vicepresidente Baldissoni, sorpreso dalle dichiarazioni della procura? Innanzitutto è sempre ...