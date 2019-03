Italia-Cina | Mattarella | sicurezza e equità su scambi commerciali

Figc - incontro Italia-Cina : tra i temi anche i diritti tv : Italia e Cina del pallone si preparano a un incontro in occasione della visita istituzionale nel nostro Paese da parte del capo di Stato cinese, Xi Jinping. Domenica, infatti, è previsto un confronto tra la Figc e la Cina: un bilaterale storico, per esportare il nostro calcio in Asia. Lo scrive il “Fatto Quotidiano”, che […] L'articolo Figc, incontro Italia-Cina: tra i temi anche i diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Quanto valgono gli affari tra Italia e Cina : Un leone di bronzo nella Città proibita a Pechino, in Cina (Getty Images) Mentre la polemica sugli accordi tra Italia e Cina riguardo all’ingresso del Belpaese nel progetto della nuova via della Seta non sembra placarsi, nelle ore immediatamente precedenti all’arrivo del presidente cinese Xi Jinping a Roma, il 21 marzo, la Repubblica popolare continua a guardare con interesse allo Stivale per i suoi affari. Dal 2017 l’Italia è la terza ...

L'Italia prepara i panda-bond Aziende alla conquista della Cina : Due piccioni con una fava, si direbbe in Italia. Che muovendosi sul ricco mercato cinese significa poter da un lato accedere a una raccolta complessiva di 12 mila miliardi di dollari, dall’altra finanziare l’espansione delle Aziende italiane che vogliono percorrere la Via della Seta al contrario internazionalizzandosi nel Colosso d’Oriente Segui su affaritaliani.it

Italia-Cina - cosa dice Mattarella : Roma, 21 mar., askanews, - 'L'intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile; in cui i soggetti economici ...

Italia-Cina - Mattarella : la Via della Seta ha anche un valore culturale : “Le relazioni economiche e commerciali hanno un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Il consistente, e crescente, interscambio, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ai media cinesi alla vigilia della visita in Italia ...

Italia-Cina - Mattarella 'Un amicizia su solide fondamenta. Bene gli investimenti sostenibili' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale'. E si augura che e con la visita del ...

La "Via della Seta" : larga per la Cina - stretta per l’Italia agroalimentare : Le chiacchiere stanno a zero in questa partita fra Italia e Cina soprattutto per il comparto agroalimentare. Il memorandum of understanding (MoU), che si sta per siglare tra Roma e Pechino inserisce l'Italia tra i più importanti partner della via della Seta marittima cinese (Belt and Road Initiative) con il colosso asiatico che consoliderà la sua presenza in ben 12 porti del Mediterraneo.Si tratta di aprire un canale che espone al ...

Xi Jinping in Italia : il presidente della Cina porta nuovi Zhang Jindong o nuovi Yonghong Li? : La visita di Xi Jinping farà da apripista anche ad altri investitori cinesi nel mondo del calcio Italiano?

NUOVA VIA DELLA SETA/ La doppia insidia nascosta nel patto tra Italia e Cina : Oggi Xi Jinping arriva in Italia e sabato verrà firmato il MoU. Ma restano forti dubbi. E bisognerebbe riflettere di più su multilateralismo e reciprocità

Sergio Mattarella : 'solida base del partenariato strategico tra Italia e Cina' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale". Mattarella ha rilevato che dall'energia, ...

Speciale Sky Tg24 Mondo : la Cina sta realmente comprando l'Italia? - : Nel giorno dell'arrivo del presidente Xi Jinping in Italia, Sky Tg24 racconta i rapporti economici e politici tra Italia e Cina

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fine settimana dedicato alla spada - le convocazioni dell’Italia. Azzurri in Argentina - spadiste di scena in Cina : fine settimana interamente dedicato alla spada per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. La spedizione azzurra sarà impegnata in un doppio appuntamento: le donne infatti scenderanno in pedana a Chengdu, in Cina, mentre gli uomini saranno impegnati a Buenos Aires, in Argentina. Il Commissario Tecnico Sandro Cuomo guiderà la spedizione delle azzurre, dove le più attese saranno la campionessa mondiale Mara Navarria e l’argento olimpico ...

Nuova Via della Seta - la Cassa depositi e prestiti lancerà “Panda bond” per finanziare aziende Italiane in Cina : A poche ore dall’inizio della visita ufficiale in Italia del presidente cinese Xi Jinping, la Cassa depositi e prestiti annuncia che sta mettendo a punto i “Panda bond“. Cioè obbligazioni che punteranno a raccogliere capitale da investitori istituzionali cinesi per finanziare le aziende italiane presenti nel Paese asiatico. L’Italia sarà il primo membro del G7 a emettere titoli di questo tipo, che saranno denominati in ...