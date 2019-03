FINANZA E POLITICA Se Bankitalia torna a essere un asset per il sistema-Paese

FINANZA E POLITICA/ Debito e spread - i segnali da sfruttare per la prossima manovra : dagli anni '80 che l'Italia vede salire il suo Debito pubblico. Il Governo dovrebbe cogliere i giusti segnali per invertire la rotta

FINANZA E POLITICA/ Le manovre per prepararci a un Governo calato dall'alto : Sono tante in questo periodo le dichiarazioni sull'Europa e l'Italia, ma ci sono dei numeri che contano molto di più e che occorre aver presente

L’Europa tra FINANZA e politica - la sfida dell’incertezza : Il 2019 si preannuncia un anno cruciale per il destino dell'Unione Europea. Da un lato la fine del quantitative easing che metterà sotto pressione le economie più fragili dell'Eurozona, le elezioni europee dall'altro, che si svolgeranno in un clima di incertezza senza precedenti, sembrano minacciare la sopravvivenza stessa dell'Unione.Nell'ultima conferenza della BCE, il presidente Mario Draghi metteva in guardia dai rischi ...

FINANZA E POLITICA/ Dopo Fitch - gli esami per l'Italia nel pieno della crisi : L'economia non va bene, non solo per l'Italia. Ci sono incognite sulla capacità delle banche centrali di stimolare davvero la ripresa

FINANZA E POLITICA/ "L'Europa rischia di finire in un anno" : La situazione economica dell'Italia non è facile. Non bisogna ripetere l'errore fatto nel 2011, anche perché stavolta l'Europa potrebbe saltare

Nichel - l’ascesa del “marchese” Calabrò tra politica - bancarotta - grande FINANZA. E un cugino killer : Con il ritorno di attualità della clamorosa truffa del Nichel subita dal comune di Roma, riproponiamo di seguito l’inchiesta sul “marchese” del Nichel pubblicata da Fq Millennium sul numero 11 dell’aprile 2018. Da allora Calabrò, allineatosi alle dichiarazioni del presidente della Fininvest, ha derubricato a “isolata” e “casuale” la sua frequentazione con Marina Berlusconi. Mentre sui suoi ...

FINANZA E POLITICA/ I programmi da mettere a punto per cambiare l'Europa : L'appuntamento con le elezioni europee si avvicina, ma nessun partito sembra aver in mente un programma articolato su come cambiare l'Ue

FINANZA E POLITICA/ Il gioco di specchi sullo spread italiano : Giovanni Tria ha pronunciato delle parole sul debito italiano e sullo spread su cui val la pena svolgere alcune utili riflessioni

FINANZA E POLITICA/ I conti che possono aprire subito una crisi di governo : Difficile che all'Italia venga chiesta una manovra correttiva. Lega e M5s potrebbero però arrivare a una crisi di governo che aiuterebbe entrambi