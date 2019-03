Il Manchester City rischia un blocco del mercato

Champions League - la Juventus ai quarti pesca l'Ajax ammazza-Real. Se passa - Manchester City o Tottenham : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara di andata si svolgerà fra il 9 e 10 aprile ad Amsterdam, ritorno la settimana successiva (fra il 16 e il 17) all'Allianz Stadium. In caso di passaggio del turno, la Juvent

Stangata per il Manchester City : blocco del mercato per le prossime due sessioni : Stangata in arrivo per il Manchester City da parte della Fifa. Secondo il quotidiano inglese “The Sun“, la squadra di Guardiola sarà sanzionata per aver violato le norme sul tesseramento dei calciatori minorenni. Come successo già al Chelsea, il club verrà punito col blocco del mercato in entrata per le prossime due sessioni. Una fonte interna alla Fifa dichiara: “L‘indagine sul City va avanti da tempo e ci ...

Sorteggi Champions League - per la Juventus c’è l’Ajax. Derby City-Tottenham. Manchester United contro il Barcellona : Poteva andare meglio ma anche molto peggio. La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale di Champions League. Andata ad Amsterdam il 9 aprile, ritorno a Torino il 16. I lancieri sono una della sorprese di questa Champions: hanno strappato un biglietto per i quarti dopo aver battuto i campioni in carica del Real Madrid per 4 a 1 al Bernabeu. La Juventus, invece, arriva dall’impresa in rimonta sull’Atletico. In passato le ...

Sorteggio quarti Champions 2019 : Juventus-Ajax - Liverpool-Porto - Tottenham-Manchester City - Manchester United-Barcellona : Sarà Juventus-Ajax ai quarti di Champions League. È quanto ha stabilito il Sorteggio di Nyon. La formazione di Allegri affronterà la squadra olandese, che ha eliminato a sorpresa Real Madrid. L'andata si giocherà in Olanda il 9 o 10 aprile, il ritorno a Torino il 16 e il 17. La Juventus arriva ai quarti di finale dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid. Dopo il 2-0 subito a Madrid, Ronaldo e compagni hanno ribaltato ...

Sorteggio Champions League - la Juventus pesca l’Ajax ai quarti di finale. Possibile Manchester City in semifinale : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri hanno pescato la formazione olandese: l’urna può considerarsi abbastanza benevola per i Campioni d’Italia anche se non potranno permettersi di sottovalutare i lancieri che hanno eliminato il Real Madrid detentore del trofeo. I ragazzi di Massimiliano Allegri giocheranno il match d’andata in trasferta e dunque avranno il ...

Pronostico Swansea City Vs Manchester City - FA Cup 16-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Swansea City – Manchester City, FA Cup, Quarti di finale, Sabato 16 Marzo 2019 ore 18.20Swansea City / Manchester City / FA CUP / Analisi – Dopo aver conquistato il primato e i quarti di finale di Champions League, il Manchester City vuole anche andare avanti in FA Cup, per provare a casa tutti i trofei disponibili. La formazione di Guardiola saranno di scena al Liberty Stadium, dove lo attenderà lo Swansea, ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Juventus e le stellette di difficoltà. Da evitare Barcellona e Manchester City - sogni Porto e Ajax : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2019 e ora aspetta di conoscere quale sarà l’avversario che dovrà affrontare nel secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I bianconeri sono riusciti a entrare tra le otto grandi d’Europa grazie alla remuntada da sogno confezionata contro l’Atletico Madrid, la roboante vittoria per 3-0 maturata all’Allianz Stadium ...

Il Manchester City “bracca” Bernardo Silva : rinnovo fino al 2025 : Bernardo Silva ha deciso di legare il proprio futuro al Manchester City, il calciatore portoghese sta brillando sotto la guida di Guardiola L’attaccante portoghese Bernardo Silva ha prolungato il contratto che lo lega al Manchester City fino al 2025. “Questo club offre tutto quello che un giocatore può volere in termine di ambizioni, non c’è altro posto dove vorrei andare“. Arrivato in Premier nel 2017, Silva in ...

Manchester City - gol di Foden : 'Per notti così vale la pena dimenticare di fare i compiti' : Il Manchester City si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale senza troppe difficoltà. Un 7-0 travolgente in cui ha brillato anche la stella di Phil Foden , giovane classe 2000 nonché un pupillo di ...

Manchester City - Guardiola teme la Juve : "Loro hanno CR7" - : Il successo della Juventus contro l'Atletico Madrid ha fatto già il giro del mondo. Uno dei primi a rimanere sbalorditi dal risultato dei bianconeri nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League è Pep Guardiola che è intervenuto ieri sera in conferenza stampa dopo il ...

Video/ Manchester City Schalke - 7-0 - : highlights e gol del match - Champions league - : Video Manchester City Schalke, 7-0,: highlights e gol della partita, ritorno degli ottavi di finale di Champions league. I Citizens volano ai quarti.

Sorteggio Champions - le possibili avversarie della Juventus ai quarti e le stellette di difficoltà. Da evitare il Manchester City : Con ancora negli occhi la splendida serata dell’Allianz Stadium e il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid, per la Juventus è già tempo di pensare ai quarti di finale della Champions League 2018/19. Quali saranno, quindi, le possibili avversarie dei bianconeri che saranno presenti nell’urna di Nyon in occasione dei sorteggi di venerdì? Il livello si alza ulteriormente, ma potrebbe esserci qualche incastro tutt’altro che da ...