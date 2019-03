Ucciso a New York il boss Frank Calì | capo della famiglia Gambino

Mafia - Ucciso a New York ‘Frank’ Calì : è il capo della famiglia Gambino. “Primo omicidio di rilievo da oltre 30 anni” : L’italoamericano Francesco ‘Frank’ Calì , 53 anni, ritenuto il capo della famiglia Gambino, è stato vittima ieri sera di un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island (New York City) ed è morto in ospedale a causa delle ferite riportate da colpi di arma da fuoco: lo riferiscono i media Usa, che citano la polizia locale. Secondo i media si tratta del primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di ...

New Jersey.Ucciso da agenti uomo armato : 02.42 E' stato ucciso dalla polizia l'uomo armato entrato in un ufficio della UPS in New Jersey sparando alcuni colpi di pistola e prendendo due donne in ostaggio. Colpito dalla polizia mentre tentava di fuggire con i due ostaggi, tra cui una sua ex fidanzata, l'uomo è deceduto dopo il ricovero in ospedale. non si registrano feriti.