F1 – Lewis Hamilton si disinteressa delle Ferrari dopo i test di Barcellona | “irrilevante

F1 - Test Barcellona 2019 : Lewis Hamilton pronto a raccogliere la sfida della Ferrari : La quattro giorni di Test a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Tanti chilometri percorsi e giri completati dalle monoposto di Formula Uno. La priorità, specie per i top team, era quella di verificare l’affidabilità delle vetture e permettere ai propri tecnici di trovare la giusta strada di sviluppo da seguire. In questa prima finestra di prove la Ferrari è quella che ha impressionato di più. La SF90 ha completato complessivamente ...

F1 – Test Barcellona - Bottas mette in guardia Hamilton : “il mio obiettivo è battere Lewis e vincere il titolo” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di scendere in pista in quest’ultimo pomeriggio di Test, svelando il suo obiettivo per il Mondiale del 2019 Un contratto in scadenza alla fine della stagione, una macchina competitiva e l’ombra di Ocon pronta ad allungarsi. Il 2019 di Valtteri Bottas non sarà semplicissimo, il pilota finlandese infatti sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo il deludente 2018, con ...

TommyXLewis – Svelata la collezione primavera 2019 di Tommy Hilfiger e Hamilton [GALLERY] : Tommy Hilfiger presenta la collezione TommyXLewis primavera 2019 Tommy Hilfiger, proprietà della PVH Corp. [NYSE: PVH], è lieta di presentare la collezione TommyXLewis Spring 2019, co-designata dall’iconico designer americano Tommy Hilfiger e dal cinque volte campione del mondo di Formula OneTM e ambasciatore globale del marchio Tommy Hilfiger uomo, Lewis Hamilton. I fan del brand possono da oggi vedere i look su Tommy.com e ...

F1 - Test Barcellona 2019. Lewis Hamilton : “Sono contento per Vettel - la Ferrari è forte. Fisicamente sto meglio” : Lewis Hamilton non ha brillato particolarmente al volante della Mercedes nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il Campione del Mondo si è concentrato sul passo gara ma i suoi long run non hanno impressionato: il distacco dalla Ferrari sembra essere importante anche se le Frecce d’Argento non hanno sicuramente sfoderato tutto il loro potenziale, decidendo di nascondersi come nei giorni precedenti. Il britannico è parso in ...

F1 - Lewis Hamilton pronto a dare battaglia : “Vettel non mi preoccupa! Con le nuove regole mi sento ancora meglio” : Lewis Hamilton carico in vista dell’inizio della stagione di F1, a Montmelò avrà l’occasione per puntellare la sua Mercedes pronto a battagliare con Vettel Lewis Hamilton è pronto per la nuova stagione di Formula 1, nella quale proseguirà il duello tanto atteso con Vettel. Le nuove regole per la stagione 2019 sembrano essere state gradite da Hamilton, il quale ha cambiato stile di vita a seguito di tali cambiamenti relativi al ...

F1 - Lewis Hamilton alle prese con qualche problemino di troppo : “difficile mandare in temperatura le gomme” : Il pilota britannico ha parlato al termine della seconda giornata di test a Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni sulla vettura La Mercedes gioca a nascondino, lavorando a Barcellona sulla lunga distanza senza cercare il time attack. Una scelta precisa, che lascia sotto un alone di mistero la velocità della nuova W10, antagonista principale della Ferrari nella caccia al titolo mondiale. AFP/LaPresse Interrogato sul programma svolto ...

F1 - Lewis Hamilton : “Faceva freddo al mattino - ma siamo contenti per aver completato il programma” : Il secondo giorno di test pre-stagionali a Barcellona non ha visto brillare la Mercedes nella classifica dei migliori tempi, con i due piloti che si sono alternati nelle due sessioni per accumulare chilometri preziosi in vista dell’esordio Mondiale in programma il 17 marzo in Australia. Il team di Brackley ha accumulato ben 163 giri complessivi nel day-2 non andando a caccia della prestazione pura e concentrandosi sulle simulazioni di ...

Lewis Hamilton - attacco hacker alla ex Nicole Scherzinger : online il video spinto di loro due a letto : La clip è diventata virale in tutto il mondo nel giro di pochissimi minuti. L' hacker ha avuto modo di accedere al Cloud e ai social network della ragazza, pubblicando oltre al filmato anche delle ...

F1 - Lewis Hamilton : “Bello tornare in macchina - la W10 è ancora tutta da scoprire” : La prima giornata di test pre-stagionali di Formula 1 è andata in archivio con il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton che è sceso in pista solo nella sessione pomeridiana per rompere il ghiaccio con la nuova vettura dopo la pausa invernale. La Mercedes oggi non è andata a caccia della prestazione pura e si è limitata a raccogliere dati e a lavorare sull’affidabilità della monoposto in vista di un Mondiale durissimo. Il britannico ...

Auto - un altro Hamilton nel motorsport : il fratello di Lewis parteciperà al BTCC 2019 : Il fratello del campione del mondo di Formula 1 parteciperà al campionato turismo britannico al volante di una Ford Focus RS Non solo Lewis Hamilton, nella prossima stagione anche il fratello Nicolas parteciperà ad un campionato motoristico. Sarà al volante di una Ford Focus RS e competerà nel campionato turismo britannico, un’avventura prestigiosa intrapresa con il team Motorbase Performance, del quale Nicolas Hamilton sarà terzo ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spettatore al Super Bowl tra Patriots e Rams : Al Mercedes-Benz Stadium non poteva mancare chi una Mercedes la guida per vincere un Mondiale. Lewis Hamilton , cinque volte campione di Formula 1, dopo essersi sbizzarrito tra surf e paracadutismo ...