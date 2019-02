La musica del futuro secondo gli Ex-Otago | “Si torna allo strumento analogico”

SANREMO 2019/ La conferma di Baglioni : musica - e pubblicità - a scapito dello show tv : Per Claudio Baglioni probabilmente la seconda serata è stato il vero debutto del Festival di SANREMO 2019. E ha confermato quanto visto l'anno scorso

Sanremo 2019 - diretta seconda serata : Pio e Amedeo a Baglioni «Rovazzi - è il botulino della musica italiana - ti serve» : La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 procede spedita. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto per minuto . Questa sera ascolteremo solo 12 cantanti, l'altra...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Marco Mengoni canta L’Essenziale con Claudio Baglioni e poi un omaggio a un grande della musica italiana – FOTO e VIDEO : Il Baglioni Show (emh… Sanremo 2019) inizia con Noi no, un’altra hit del repertorio del Claudione Nazionale eseguita con un corpo di ballerini incappucciati. Ma c’è un retroscena: questa canzone stasera sarebbe dovuta essere stata cantata dai 22 Giovani esclusi dalla kermesse a dicembre. I cantanti sono stati convocati dalla Rai pochi giorni fa, in tanti hanno fatto sacrifici (tutti a spese proprie) per ...

Sanremo - musica della Pravo non parte - Baglioni : 'Il pianista aveva un bisogno impellente' : Questo Sanremo 2019 è appena iniziato ma come al solito ci sono già tanti motivi di discussione e di dibattito. Tra gli argomenti certamente più gettonati, l'assenza di musica che ha caratterizzato - almeno al principio - l'esibizione del duo formato da Patty Pravo e Briga, un ritardo che ha fatto spazientire la cantante veneziana. Non parte la musica, Patty Pravo: 'Sono qui per cantare?' I due cantanti sono stati presentati da Claudio Bisio e, ...

Gli ascolti della 1ª serata di Sanremo 2019 premiano le scelte di Baglioni - la musica torna al centro insieme alla noia : Bene, benissimo gli ascolti della 1ª serata di Sanremo 2019. Si sfiora il 50% per il debutto del Baglioni Bis, sebbene le novità in campo siano davvero poche. Con il 49,5% di share, il direttore artistico fa quindi riprendere fiato alla rete in grosso affanno nei giorni precedenti a causa delle polemiche scatenate da un presunto conflitto di interessi, facendo tornare la voglia di fare spettacolo puro visti i risultati ottenuti dalla serata ...

Ghemon : «A Sanremo ho portato la fotografia più attuale e fedele di quello che sono musicalmente» : Disponibile in radio e in digitale “Rose Viola” (Carosello Records e Artist First), il nuovo brano di Ghemon in gara alla 69^ edizione del Festival di Sanremo. Il singolo è acquistabile in formato 45 giri in edizione esclusiva su vinile colorato viola, che contiene oltre alla versione originale, anche quella realizzata con gli artisti che accompagneranno Ghemon sul palco nella serata ospiti: Diodato e i Calibro 35. In “Rose Viola”, la voce soul ...

È la musica incantevole di Nico Cartosio il segreto del successo di “Christmas on the moon” : Roma, 5 febbraio 2019 – Continua ad incassare successi il nuovo singolo del compositore Nico Cartosio, “Christmas On The Moon“, uscito lo scorso dicembre. Il brano fa parte del suo prossimo album “The Longest Night In Limbo” la cui uscita è prevista il 17 aprile prossimo, attualmente in fase di registrazione presso i famosi Abbey [...]

Morbegno - soltanto 5 iscritti al musicale È saltato il progetto del liceo Nervi : Salta definitivamente il liceo musicale a Morbegno, ma non il convitto per gli studenti al Sant'Antonio. Ieri si chiudevano le iscrizioni al nuovo indirizzo musicale riproposto per il secondo anno dal ...

A piedi fino a Sanremo - ecco il cammino musicale di Giovanni Del Grillo : Il cantautore Giovanni Del Grillo è partito da Roma lo scorso 17 gennaio, a piedi, puntando dritto alla volta di Sanremo , iniziando così un lungo cammino che si è concluso in queste ore all' Ariston .

Dai Paesi nordici - l'Aurora arriva al Parco della musica in punta di piedi : Ancora dedicati al fenomeno ottico dell'Aurora boreale gli spettacoli di light art di Mads Vegas che illuminerà l'esterno dell'Auditorium e di sound art di Jacob Kirkegaard, che farà ascoltare le ...

musica in nero - la denuncia della Cgil : A denunciarlo è Emanuela Bizi , segretaria nazionale Slc Cgil che, all'Adnkronos, dice: "In molti contesti, ad esempio, non vengono pagate le prove ma solo gli spettacoli, addirittura c'è la pretesa ...

Sanremo 2019. La storia : dall’Ariston al successo in tutto il mondo. Quanti “campioni” della musica sono partiti da qui : Passa da Sanremo e… conquisterai il mondo. sono tanti i cantanti italiani che partendo dalla città dei fiori sono sbarcati con i loro dischi e successi ben oltre i confini del Bel paese, vendendo milioni di copie e facendo registrare sold out in piazze e arene d’Europa e d’oltreoceano. Anzi, si può dire che, se si eccettuano eccezioni come Tiziano Ferro e l’infinito Maestro Pavarotti, Sanremo è stato davvero l’unico lasciapassare per poi ...