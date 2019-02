Hotel Rigopiano | Procura chiede processo per tutti i 25 indagati

Hotel travolto da una frana di fango - strage alla festa di matrimonio. 'Come Rigopiano' : I festeggiamenti per un matrimonio sono finiti in tragedia in Perù , precisamente nella città di Abancay, nella provincia di Apurmac. La notte scorsa la parete di un albergo, l'Hotel Alahambra, è ...

Rigopiano due anni dopo. Anche Di Maio e Salvini sulle macerie dell'Hotel : Rigopiano due anni dopo. E il dolore non si affievolisce, per i parenti delle 29 vittime inghiottite dalla valanga. Lacrime e silenzio, corone di fiori e gigantografie dei volti di chi non c'è più: ...

Valanga Hotel Rigopiano : 2 anni dalla tragedia - Di Maio e Salvini alla commemorazione : Questa mattina, a 2 anni dalla tragedia di Rigopiano, i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini parteciperanno alla commemorazione delle 29 vittime: dopo una preghiera nei pressi del totem dell’Hotel, parteciperanno alla messa che verrà celebrata dall’arcivescovo della diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti nella chiesa di Farindola. L'articolo Valanga Hotel Rigopiano: 2 anni dalla tragedia, Di Maio e Salvini alla ...

Tragedia Hotel Rigopiano - due anni fa la valanga che fece 29 vittime - Sky TG24 - : Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017, una valanga di neve travolse il resort ai piedi del Gran Sasso provocando 29 morti e 11 superstiti. Dopo 24 mesi, sono due i filoni d'indagine su cui lavora la ...

Vieni da me - Caterina Balivo scoppia in lacrime per la tragedia dell’Hotel Rigopiano : Nel pomeriggio di oggi, come di consueto, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Caterina Balivo ha chiuso la puntata in evidente stato di agitazione per il ricordo dei sopravvissuti alla tragedia dell'hotel Rigopiano. Dopo le interviste riservate al comico Gabriele Cirilli e al cantante partenopeo Sal Da Vinci con il figlio, si è proseguito con il solito gioco, ormai arrivato quasi alla soglia dei 4 mila euro. Nello spazio ...

Tragedia Hotel Rigopiano : una delle vittime chiese aiuto fino 8 ore dopo la valanga : Un servizio di TGR Rai Abruzzo ha rivelato che una delle vittime dell’Hotel Rigopiano avrebbe tentato di chiedere aiuto, fino a 8 ore dopo la valanga, utilizzando un smartphone trovato tra le macerie dell’albergo: avrebbe usato il cellulare di Fabio Salzetta, e nel tentativo di chiedere aiuto avrebbe composto l’ultimo numero chiamato, quello della fidanzata del sopravvissuto. Il manutentore Fabio Salzetta si salvò per miracolo ...

Tragedia Hotel Rigopiano : stanziati 10 milioni di risarcimento : Annunciato sui social dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e confermato ulteriormente dai Senatori pentastellati Primo Di Nicola, Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo, è ufficiale lo stanziamento di 10 milioni di Euro che verranno destinati ai familiari delle vittime dell’Hotel Rigopiano. Da molto tempo ormai molte persone erano in attesa di questo risarcimento, già promesso dai governi precedenti ma fino ad ora mai concesso....Continua ...

Hotel Rigopiano : la valanga gli ha portato via il figlio - ora Alessio Feniello rischia il carcere per un mazzo di fiori : Alessio Feniello, papà di Stefano, una delle vittime della valanga dell’Hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017, è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è desta condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Feniello, uno dei familiari più attivi nella lotta per avere giustizia della valanga che tolse la vita a 29 persone, rischia il carcere per un mazzo di fiori. fiori e selfie. “A maggio io e mia moglie siamo ...

Portò fiori al figlio morto all’Hotel Rigopiano : condanna per il padre di Stefano Feniello : La colpa di Alessio Feniello, padre del 28enne Stefano morto nel gennaio 2017 all’hotel Rigopiano, è stata quella di “introdursi abusivamente e permanendovi nonostante ripetute diffide e inviti ad uscirne”. La pena pecuniaria consiste in un'ammenda di 4.550 euro. La rabbia dell’uomo su Facebook.Continua a leggere

Hotel Rigopiano - sette nuovi indagati per la tragedia del 2017 : Pescara, 28 dic., askanews, - Nuovo filone di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano, con sette avvisi di garanzia per frode in processo penale e depistaggio. Il nuovo fascicolo è stato aperto ...

Rigopiano - sette indagati per depistaggio : "Nascosero la chiamata di soccorso fatta dall'Hotel" : C'è un nuovo fascicolo di indagine per la tragedia dell'Hotel Rigopiano: la Procura di Pescara ha notificato 7 avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della Prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto Francesco Provolo. L'accusa è di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 alla Squadra Mobile di Pescara per nascondere la chiamata di ...

Valanga Hotel Rigopiano : aperto nuovo fascicolo nell’inchiesta con 7 indagati : La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano nel Comune di Farindola (Pe), spazzato via da una Valanga il 18 gennaio 2017, in cui sono morte 29 persone tra ospiti e personale dell’albergo. L’indagine condotta dal Procuratore Capo Massimiliano Serpi e dal Sostituto Procuratore Andrea Papalia, con i Carabinieri Forestali di Pescara comandati dal tenente ...