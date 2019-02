Neve e maltempo | la diretta | valanga travolge l' Autobrennero «Fermi in auto da 22 ore»

Maltempo - 'bomba di Neve' blocca la A22 : 12 km di mezzi in coda in Alto Adige : La copiosa nevicata di ieri ha creato molti disagi, soprattutto nel nord Italia, e ha mandato letteralmente in tilt la viabilità in Alto Adige. L'Autostrada del Brennero - conosciuta anche come Autostrada A22 - è rimasta bloccata e si è formato una coda di mezzi lunga più di 12 km. La situazione meteo, però, è critica anche in molte parti d'Italia: Venezia sta facendo i conti con l'acqua alta, mentre i fiumi toscani ed il Tevere sono ...

Maltempo - valanga di Neve su autostrada del Brennero : nessun ferito. Chiuso un tratto della A22 : 12 chilometri di coda : Disagi per il Maltempo in tutto il Nord Italia. In Alto Adige la situazione più critica: a causa della neve, l’autostrada del Brennero è chiusa in direzione Nord tra Chiusa e Vipiteno e si registrano diversi chilometri di coda. A quanto si apprende, molti automobilisti sono bloccati da ore nelle vetture. Interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Bolzano, per strade chiuse e alberi caduti o pericolanti, ma le criticità ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e allagamenti - fino a 338 mm sulle Prealpi Giulie e un metro di Neve a 1800 m : piogge intense nella notte in Friuli Venezia Giulia: in val Canale e nella pedemontana si sono registrati alcuni allagamenti mentre si sono ingrossati i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco). Attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento. A Grado si è registrato un picco di alta marea alle 07:40 con acqua alta nella zona del porto. Gli impianti sciistici di Piancavallo, ...

Maltempo - emergenza nel weekend della Candelora : lo Scirocco flagella l’Italia - disastro al Centro/Nord per nubifragi - Neve e gelicidio [LIVE] : 1/13 Brennero ...

Maltempo Veneto : spettacolo sulle Dolomiti - fino ad 85 cm Neve fresca a Cortina [GALLERY] : 1/7 Cortina d'Ampezzo ...

Maltempo e Neve : allerta valanghe “arancione” in Valle d’Aosta : A seguito della nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva. L’allerta riguarda in particolare i Comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della ...

Meteo - oggi la Candelora : vento e maltempo su gran parte d'Italia - tanta Neve sulle Alpi! : "Quando vien la Candelora de l'inverno semo fora! Ma se piove o tira vento, de l'inverno semo dentro!" Quante volte abbiamo sentito questo proverbio sin da quando eravamo bambini Ogni 2...

Siamo fermi da questa notte! Maltempo - Autobrennero chiusa per Neve : L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi. La statale del Brennero è attualmente impraticabile in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.--"Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in ...