Il milanista Orfini (presidente Pd): «San Siro dedichi il primo coro a Koulibaly»

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Un mese dopo Sabato sera, giusto un mese dopo, il Napoli torna a San. E con il Napoli rientra in campo in campionato Kalidoudopo le due giornate di squalifica per l’applauso a Mazzoleni. Un mese. In questo mese è successo di tutto. Il calcio italiano è stato scosso dagli ululati razzisti di San(Saninterista) nei confronti die soprattutto dall’ineccepibile linea politica seguita dal Napoli che ha mantenuto la barra dritta senza mai alzare la voce. Le massime autorità dell’ordine pubblico in Italia hanno risposto ad Ancelotti come se stessero rispondendo a un leader politico: dal ministro dell’Interno Matteo Salvini al capo della Polizia Franco Gabrielli.Sabato sera si giocherà Milan-Napoli e ildel Pd Matteo– sui social ha lanciato la sua proposta al pubblico: «Da ...