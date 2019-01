Pallanuoto | i migliori italiani della 14ma giornata di Serie A1 | Christian Napolitano in

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della tredicesima giornata. Giacoppo e Cuccovillo trascinano Ortigia e Catania : Sicilia da copertina : Sabato si è concluso il girone d’andata della Serie A1 di Pallanuoto: hanno vinto le prime tre della classe, ma una menzione la meritano maggiormente i trascinatori delle due formazioni Siciliane, con Ortigia e Catania che trovano tre punti che, per motivi molto diversi, sono di platino per entrambe. I migliori italiani della tredicesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto: Nicola Cuccovillo (Catania): l’attaccante mancino classe ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Six di Coppa Italia. Carolina Marcialis domina la scena ad Ostia : Nello scorso fine settimana è andata in scena ad Ostia la Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile che, per la prima volta nella storia è stata vinta dalla Roma di coach Capanna. Sconfitta in Finale Rapallo, mentre Padova si è presa il terzo posto ai danni di Catania. Quinto posto per la Florentia, battuta Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane degli ultimi tre giorni di gare: Carolina Marcialis (Rapallo): la migliore di ...

Pallanuoto - A1 2019 : i migliori italiani della dodicesima giornata. Figlioli e Di Fulvio due certezze per il Settebello : Torna il campionato di A1 maschile di Pallanuoto: prima giornata dell’anno, il dodicesimo turno. Come previsto viaggiano a braccetto Pro Recco e AN Brescia, mentre soffre tantissimo ma riesce a vincere la BPM Sport Management, ancora sorprendente l’IREN Genova Quinto. Andiamo a rivivere questa giornata con i migliori azzurri in vasca. Francesco Di Fulvio: una costante di questo campionato, la Freccia Azzurra sta disputando forse la ...

Pallanuoto - i migliori italiani della decima giornata di Serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori italiane della sesta giornata. Chiappini show : sesta giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua. Izabella Chiappini: dopo la spettacolare prova in calottina azzurra, l’italo-brasiliana sta dimostrando di essere in uno straordinario momento di forma e con la sua SIS Roma domina a Bogliasco, mettendo a segno addirittura cinque reti. Potrebbe essere davvero dominante in questa lega. Arianna Gragnolati: Milano non riesce a ...

Pallanuoto - i migliori italiani della nona giornata di A1. Super Caruso tiene a galla l’Ortigia - Luongo trascina la BPM : La nona giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto, oltre alle tre nette affermazioni di Brescia, Pro Recco e Sport Management, rispettivamente contro Roma, Florentia e Lazio, la importanti vittorie in chiave salvezza diretta di Quinto, Napoli e Catania, contro Bogliasco, Trieste e Savona, nonché il pari, nella corsa ai playoff, tra il Posillipo ed Ortigia. Andiamo a scoprire i migliori italiani in campo nell’ultimo turno di ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : i migliori azzurri della quinta giornata. Brilla Pietro Figlioli : Settima giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: prosegue il cammino in vetta da imbattuta per l’AN Brescia che sta dominando in questa prima parte di stagione. Inseguono, ovviamente, Pro Recco e Sport Management: come ormai siamo abituati saranno solamente gli scontri diretti a stravolgere la classifica. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Pietro Figlioli: il capitano della Nazionale è davvero ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della quinta giornata di Serie A1 : Roberta Bianconi trascina Catania alla vittoria nel big match : La quinta giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile ha dato il verdetto tanto atteso: il primo scontro stagionale tra Padova e Catania va alle etnee, capaci di imporsi in trasferta per 7-8. Vincono le inseguitrici, Roma e Rapallo, sempre terze a braccetto, mentre in quinta piazza salgono Bogliasco e Florentia. Andiamo a scoprire le migliori italiane della tornata: Roberta Bianconi (Catania): una tripletta nel momento più importante ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : i migliori azzurri della sesta giornata. Stefano Luongo super - brilla Ettore Novara : sesta giornata per il campionato di A1 di Pallanuoto maschile: in vetta alla classifica c’è in solitaria l’AN Brescia, vista la prima sconfitta stagionale arrivata per il Posillipo. Successi anche per le inseguitrici: Pro Recco e Sport Management. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua. Stefano Luongo: giornata da incorniciare per l’attaccante, leader della BPM Sport Management. È davvero dominante al ...