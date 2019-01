Nuova Volkswagen Golf 8 | in rete le prime immagini

Volkswagen e Ford - cosa c’è dietro alla Nuova alleanza automobilistica : di Carblogger A leggere il documento diffuso da Volkswagen e Ford per annunciare una collaborazione in varie aree di business e di sviluppo, il termine “alleanza Globale” nella headline appare effettivamente ridondante, come ha sottolineato qui su Carblogger Francesco Paternò, che lancia però l’ipotesi, assai suggestiva, che sia in realtà il primo passo per Ford per lasciare l’Europa. Sulla tesi nutro perplessità di fondo, anche se su sull’onda ...

Volkswagen e Ford - Annunciata la Nuova alleanza globale : La Ford e il gruppo Volkswagen hanno annunciato nuovi dettagli riguardo la loro alleanza strategica che, come anticipato, non porterà a compartecipazioni finanziarie tra le due aziende. Il nuovo accordo porterà i due produttori a migliorare la propria competitività all'interno dell'industria automobilistica, estendendo su più fronti la propria collaborazione.Si parte dai van. I ceo dei due guppi, Herbert Diess e Jim Hackett, hanno confermato ...

Ford-Volkswagen - nasce a Detroit la Nuova alleanza per l’auto globale : Come da copione, dopo sei mesi ininterrotti di colloqui parte ufficialmente da Detroit la nuova alleanza globale tra Ford e Volkswagen. In una conferenza stampa congiunta al salone dell’auto americano, i due costruttori hanno confermato che il loro “matrimonio” parte dai veicoli commerciali, ma potrà estendersi anche a settori commercialmente sensibili in futuro come elettrificazione, connettività, guida autonoma e servizi di ...

Ford e Volkswagen : Nuova alleanza automobilistica ma manca l'ufficialità : ... Volkswagen è un' azienda davvero grande nel mondo ma non così tanto nei veicoli commerciali piccoli. Ecco perchè abbiamo deciso di unire le forze su questo. E diventeremo molto, molto competitivi ...

Volkswagen Passat - La Nuova generazione debutta al Salone di Detroit : La Volkswagen presenta al Salone di Detroit la variante aggiornata della Passat. Si tratta della berlina prodotta localmente, totalmente diversa dalla omonima versione europea e chiamata a presidiare un segmento che sta riscuotendo sempre meno consensi per l'ormai inarrestabile ascesa di Suv e crossover. Tutta nuova, esclusa la piattaforma. La Volkswagen ha scelto di realizzare un importante restyling della versione precedente, senza quindi ...

Nuova Volkswagen Golf 8 : la versione GTI punterà ai 300 CV? [FOTO] : L’ottava generazione della Golf GTI potrebbe riservare una gradita sorpresa per gli amanti della guida al limite La Volkswagen GTI è probabilmente una delle hatchback sportive più conosciuto e apprezzate di sempre, grazie ad una formula semplice e collaudata che prevede l’uso di un corpo vettura agile e ben costruito con un propulsore di cilindrata media ricco di cavalli, ma mai troppo impegnativo. Ora però, con l’imminente arrivo della ...

Nuova Volkswagen Golf 8 : svelate le ultime anticipazioni [FOTO] : In attesa del debutto previsto per la fine del 2019 la Golf 8 viene anticipata da numerose indiscrezioni e immagini rendering Il prossimo giugno, l’attesissima ottava generazione della Volskwagen Golf entrerà in produzione, mentre il debutto sul mercato è atteso tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Nel frattempo aumentano anticipazioni e relative speculazione sulla Golf 8 che avrà l’arduo compito di bissare il successo globale ...

Volkswagen-Ford - Trattative per una Nuova alleanza globale : La Volkswagen e la Ford, come anticipato, hanno avviato delle Trattative per ampliare la propria partnership ben oltre il segmento dei veicoli commerciali. Durante l'incontro dei vertici della triade tedesca con il presidente statunitense Donald Trump, Herbert Diess, ad del gruppo di Wolfsburg, ha annunciato di essere in Trattative avanzate con la Casa dell'Ovale Blu, rappresentata dallo stesso Bill Ford, "per realizzare una nuova alleanza ...