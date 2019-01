ilfattoquotidiano

: Stragi, la procura nazionale crea tre pool di pm: ‘Fare luce su entità esterne alla mafia e al terrorismo nei delit… - fattoquotidiano : Stragi, la procura nazionale crea tre pool di pm: ‘Fare luce su entità esterne alla mafia e al terrorismo nei delit… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Tredi magistrati specializzati riapriranno i dossier sullee sui delitti eccellenti. Con un obiettivo principale: faresul coinvolgimento die al terrorismo. Un lavoro che potrebbe unire i tanti puntini sospesi che collegano i misteri italiani dell’ultimo mezzo secolo. È una sorta di Superquella che sta nascendo in via Giulia a Roma. Federico Cafiero De Raho lo aveva annunciato e lo ha fatto: la direzioneAntihato tre gruppi di lavoro per rileggere tutto il materiale investigativo relativo ai principali fatti di sangue commessi a partire dagli anni ’60.I tre, terrorismo latitanti – Un gruppo si occuperà die delitti die possibili coinvolgimenti di, un altro die delitti di terrorismo, un terzo si concentrerà sulla ricerca di latitanti. ...