Le scommesse sul calcio stanno diventando la peggior droga? : Quale droga dà più dipendenza? Il gioco, le scommesse. Peggio: le scommesse sul gioco. Peggio ancora: le scommesse sul gioco del calcio. Uno studio condotto dal dottor Darragh McGee dell'Università di Bath ha evidenziato addirittura che l'inarrestabile coinvolgimento delle società di scommesse nel calcio ha portato un'intera generazione di giovani ad identificare la passione per il calcio con quella per il gioco d'azzardo, portando a ...

PRONOSTICI COPPA ITALIA / scommesse e quote - ottavi : quale risultato maturerà all'Olimpico? : PRONOSTICI COPPA ITALIA: le quote e le Scommesse per le partite, valide per gli ottavi di finale e previste oggi 14 gennaio 2019.

Incertezza sullo stop agli sponsor per le scommesse : la Serie A scrive all’Agcom : Ancora Incertezza sull'applicazione del Decreto Dignità per quanto riguarda gli sponsor delle scommesse nel mondo del calcio. L'articolo Incertezza sullo stop agli sponsor per le scommesse: la Serie A scrive all’Agcom è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United - scommesse sull’esonero di Mourinho all’interno dello spogliatoio : Sanchez vince 20mila sterline : Manchester United, i calciatori della rosa di Mourinho scommettevano sul suo esonero: 20mila sterline vinte da Sanchez Lo spogliatoio del Manchester United scommetteva sull’esonero di Mourinho. Una notizia davvero clamorosa quella rivelata dal Sun, che dà l’idea di un clima non proprio idilliaco all’interno del club prima dell’addio di Mou. Secondo le indiscrezioni, Alexis Sanchez avrebbe scommesso ...

Il 'Cappello' sulle scommesse Le intercettazioni del clan : CATANIA - Nell'era della mafia 2.0 i clan guardano al mondo delle scommesse on line, come mezzo per riempiere i portafogli delle cosche. Massimiliano Salvo, u carruzzeri, qualche anno fa avrebbe fatto bene i conti. Il boss catanese avrebbe creato, anche ...

Terremoto in Serie A - maxi-scommesse della camorra sulle partite : sospetti sui ‘bianconeri’ - coinvolti club del massimo campionato [NOME e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, si gioca la 16^ giornata del massimo torneo italiano, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Si tratta di un campionato avvincente, la Juventus è nettamente la favorita alla vittoria finale ma il Napoli non ha intenzione di mollare fino all’ultimo, per il resto torneo molto equilibrato per quanto riguarda la qualificazione ...

scommesse : Liverpool netto favorito sul Napoli - può finire 2-1 : Il risultato finale sembra chiuso Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. È la frase che viene in mente mentre leggiamo le Scommesse di SNAI a proposito di Liverpool-Napoli il match di martedì prossimo che deciderà il futuro europeo della squadra di Ancelotti (e ovviamente anche quella di Klopp). A una prima lettura, i Reds sembrano i netti favoriti del match, e in effetti lo sono. Il risultato sembra chiuso. Ma poi, guardando le quote dei ...

PRONOSTICI SERIE B / scommesse e quote : il Padova è favorito sul Carpi! - 13giornata - - IlSussidiario.net : PRONOSTICI SERIE B: Scommesse e quote delle partite, programmate nella 13giornata della cadetteria e previste per il 24 e 25 novembre 2018.

Tennis - scommesse sulle sue partite - radiato Daniele Bracciali : Il Tennista italiano Daniele Bracciali è stato radiato e multato di 250mila dollari per il suo coinvolgimento in una scommessa nel torneo Atp 500 disputato nel 2011 a Barcellona. Lo annuncia la Tennis ...

L'inchiesta sulle scommesse on line illegali - il gip : 'Schembri a capo di un'associazione ma non ha favorito la 'Ndrangheta' : 'Traffico di droga in mano alla mafia', chiesti 20 anni e 6 mesi per Fragapane 3 L'inchiesta sulle scommesse on line illegali, il gip: 'Schembri a capo di un'associazione ma non ha favorito la '...

Sun : Sturridge e il caso scommesse - suo cugino puntò 10 mila sterline sul trasferimento all'Inter : La carriera di Daniel Sturridge è stato un continuo saliscendi. Complici anche i numerosi infortuni, infatti, l'attaccante inglese non è mai riuscito a trovare la giusta continuità ed esprimere al ...

Incredibile Sturridge - scommesse sul passaggio all’Inter : adesso rischia grosso : Incredibile episodio che riguarda il calciatore Daniel Sturridge, l’attaccante del Liverpool è nei guai e rischia un lungo stop. E’ stata aperta un’indagine da parte della FA, la federazione calcistica inglese per un giro di scommesse. Secondo quanto riporta il Sun, un cugino del calciatore avrebbe puntato 10mila sterline sul suo trasferimento all’Inter, mentre un altro familiare avrebbe puntato sul trasferimento ...

Vantaggi delle scommesse online sul calcio : Puntare una o più scommesse online è sicuramente un divertimento alla portata di tutti, e che nel medio/lungo termine può anche portare ad ottenere dei bonus economici interessanti. Per ottenere ...

LE MAFIE SULLE scommesse ONLINE/ Ultime notizie - Salvini "avanti così" - sequestrata squadra di calcio etnea - IlSussidiario.net : MAFIE su SCOMMESSE ONLINE: 68 arresti e un miliardo di sequestri. Salvini, 'avanti così': Ultime notizie e intercettazioni choc. L'allarme di De Raho