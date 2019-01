La pupa e il secchione | Vittorio Sgarbi in trasmissione | lui il nuovo re del trash

La pupa e il secchione dal 21 marzo su Italia 1 (Anteprima Blogo) : Dopo l'anticipazione fornita da questo sito sul ritorno in televisione della Pupa e il secchione, oggi, sempre da queste colonne siamo in grado di fornirvi la data di messa in onda della prima puntata della nuova edizione di questo celebre programma d'intrattenimento.Secondo le ultime informazioni in nostro possesso il programma prenderà il via giovedì 21 marzo in prima serata, ovviamente su Italia1. Coinciderà dunque con l'arrivo della ...

The Voice - Simona Ventura condurrà il talent della Rai : ha detto no a La pupa e il secchione : Alla fine Simona Ventura ha deciso di lasciare Mediaset per tornare tra le braccia della Rai. La conduttrice ha accettato l'offerta di viale Mazzini per condurre The Voice of Italy, diventando così la prima donna a guidare il talent musicale. Leggi anche: Ventura, il gossip dopo la fine della storia

Ex concorrente de La pupa e Il Secchione : "Ho fatto un reality famoso - ora faccio l'escort" : Il magazine 'The King' ha raccolto le parole di un'ex aspirante showgirl (che avrebbe partecipato a qualche edizione fa de 'La Pupa e il Secchione') che, messi da parte i sogni di gloria, si sarebbe allontanata dal mondo dello spettacolo per intraprendere una strada più redditizia, quella di escort: Ho fatto un reality famoso, pensavo fosse l’inizio di una carriera tv importante come showgirl. Ma finito quello in sei mesi tutti si sono ...

Casting per la nuova edizione de 'La pupa e il Secchione' e uno spettacolo musicale : Sono attualmente aperti i Casting per il ritorno in televisione del noto reality show dal titolo "La Pupa e il Secchione", che dovrebbe ripartire sulle reti Mediaset entro il 2019. Sono inoltre aperte le selezioni alla ricerca di varie figure interessate a prendere parte a un importante spettacolo musicale della Compagnia Fuente. 'La Pupa e il Secchione' Per il ritorno televisivo del celebre quanto avvincente programna dal titolo "La Pupa e il ...

Simona Ventura tra The Voice e La pupa e il Secchione : Simona Ventura The Voice 2019 ci sarà. Il talent canoro, tornato in onda lo scorso anno, sarà ancora nel palinsesto di Rai2 con una nuova edizione e, soprattutto, con una nuova conduzione come riportato da Blogo. Via Costantino della Gherardesca, sono in corso avanzate trattative per affidare lo show a Simona Ventura. Attenzione, però: stando a quanto ci risulta, l’accordo con la conduttrice non è ancora stato siglato, sebbene la diretta ...

La pupa e il Secchione 2019 cerca anche i pupi e le secchione : La Pupa e il secchione Da Scommettiamo Che…? (rinominato Vuoi Scommettere?) a Chi vuol essere Milionario?, da Portobello a il Karaoke, la tv ci ha ormai abituato a ripescare format dal passato e riadattarli ai tempi di oggi. Nel ‘calderone’ dei revival potrebbe inserirsi nella primavera del 2019 anche La Pupa e il secchione, reality in onda su Italia 1 nel 2006 e 2010. “Pronti? Il reality cult sta tornando!”, ...

Teo Mammucari conduce La pupa e Il Secchione? Tutta la verità : Teo Mammucari si svela: verità su La Pupa e Il Secchione e le parole su Belen e Ilary Blasi Teo Mammucari ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il noto conduttore si è lasciato andare a qualche particolare rivelazione, in primis sulla sua presunta conduzione de La Pupa e Il Secchione. Negli scorsi […] L'articolo Teo Mammucari conduce La Pupa e Il Secchione? Tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

I Retroscena di Blogo : pupa e secchione 2019 - Ventura solista e Sgarbi in giuria uniche certezze : Partiamo dalle certezze: la Pupa e il secchione si farà e verrà trasmessa nuovamente da Italia1, rete nativa di questo format, dal mese di marzo del prossimo anno, 2019. Già da queste colonne ne abbiamo abbondantemente parlato e ora ci torniamo su per darvi conto delle altre certezze che accompagnano la notizia di questo "ritorno" televisivo. I Retroscena di Blogo: La Pupa e il secchione, da ...

La pupa e il secchione - Enrico Papi : “Un errore rifare il programma senza di me” : Enrico Papi ha pesantemente criticato la decisione di Mediaset di produrre un revival de La pupa e il secchione senza la sua partecipazione

Belen Rodriguez sarebbe stata contattata per 'La pupa e il Secchione' - ma prende tempo : Terminata l'edizione di "Tu si que vales" attualmente in onda, quali saranno i prossimi impegni tv di Belen Rodriguez? A questa domanda ha provato a rispondere il numero di "Chi" uscito il 21/11, sul quale si legge che la showgirl sarebbe stata contattata da Mediaset per un programma che tornerà sul piccolo schermo nel 2019. Stiamo parlando de "La Pupa e il Secchione", il format di Italia Uno che dovrebbe essere affidato a Simona Ventura e Teo ...

La pupa e il Secchione - Enrico Papi si scaglia contro Simona Ventura : Enrico Papi furioso con Simona Ventura: l’ex conduttore di Sarabanda ha rilasciato alcune dichiarazioni a Blogo attaccando la conduttrice televisiva. Il motivo sarebbe La Pupa e il Secchione, storico programma condotto proprio da Papi. La Pupa e il Secchione, la furia di Enrico Papi Il ritorno de La Pupa e il Secchione non è stato accolto bene da Enrico Papi, storico conduttore del programma. L’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Belen Rodriguez nel cast de La pupa e il secchione con Simona Ventura? : La pupa e il secchione: Belen al fianco di Simona Ventura e Mammucari? Belen Rodriguez ritorna in tv dopo Tu si que vales? Secondo il nuovo numero di Chi la conduttrice argentina potrebbe infatti sbarcare a La pupa e il secchione al fianco di Simona Ventura e Teo Mammucari. Sembrerebbe infatti che i due presentatori appena citati non saranno da soli: il cast potrebbe infatti allargarsi e l’ex fidanzata di Andrea Iannone potrebbe ...

Belen contattata per la nuova edizione de La pupa e il secchione : l’indiscrezione : Belen Rodriguez sbarca a La pupa e il secchione? La showgirl argentina contattata dalla produzione Procedono i lavori per la partenza della nuova edizione de La pupa e il secchione. La trasmissione, dopo anni di assenza dagli schermi Mediaset, ritornerà in TV nel 2019 e, come molti sapranno, a condurla pare saranno Teo Mammucari e […] L'articolo Belen contattata per la nuova edizione de La pupa e il secchione: l’indiscrezione ...

Enrico Papi contro il ritorno de la pupa e il secchione : Per rivedere su Italia 1 “La Pupa e il secchione”, programma cult ideato tempo fa da Enrico Papi si deve aspettare l’anno nuovo,e vedrebbe al timone l’inedita coppia composta da Simona Ventura e Teo Mammucari. Per il momento poco o nulla si sa della nuova edizione del programma, quel che è certo è che non avrà la benedizione del presentatore di Enrico Papi. Intervistato da “Blogo”, il presentatore romano ha dichiarato: “La Pupa ...