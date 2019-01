Il segreto | Julieta si concede a Prudencio | anticipazioni trama puntata martedì 15 gennaio

Spoiler Il segreto : la preoccupazione di Isaac - Julieta fa ingelosire Prudencio : Gli avvenimenti dell’appassionante sceneggiato spagnolo “Il Segreto” sono sempre in grado di stupire. Le anticipazioni delle puntate settimanali rivelano che Julieta Uriarte farà ingelosire il perfido marito Prudencio Ortega, facendo delle avance a Fernando Mesia. Il nuovo protagonista Isaac Guerrero invece, non riuscirà a stare tranquillo dopo aver appreso da Elsa Laguna che Antolina è in dolce attesa. In particolare il carpentiere avrà il ...

Anticipazioni Il segreto : Julieta minaccia di morte Prudencio : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap Il Segreto, in onda tutti i giorni su canale 5 alle 16,15 circa ed il martedì sera alle 21, 25 su Rete 4. Nel corso delle puntate delle prossime settimane, Julieta cercherà di indagare sempre più a fondo sulla morte del suo amato Saul e, anche grazie all'aiuto di Fernando che è estraneo ai fatti, comprenderà che il vero colpevole dell'omicidio è Prudencio. Da quel momento in poi, la giovane ...

Il segreto Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Julieta e Fernando sempre più vicini : Il sospetto avvicinamento tra Julieta e Fernando ingelosisce Prudencio e preoccupa Fe. Intanto Carmelo inizia sospettare di Francisca.

Il segreto anticipazioni : Julieta sorprende Prudencio con audaci avance : Claudia Galan (Julieta) in Il Segreto Dalla domenica al venerdì alle 16.25 su Canale5 e in prime time su Rete4 al martedì sera; sono questi gli appuntamenti settimanali con Il Segreto che, pur non raggiungendo i risultati d’ascolto record del passato, continua a poter contare su un nutrito numero di spettatori, sempre pronti ad appassionarsi alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda dal ...

Anticipazioni Il segreto da domenica 13 al 18 gennaio : Prudencio dubita di Julieta : Piacevole sorpresa per i telespettatori de Il Segreto che vedranno la telenovela spagnola confermata anche nel palinsesto di questa domenica 13 gennaio. Come già accaduto lo scorso 6 gennaio, Canale 5 ha deciso infatti di coprire lo spazio lasciato libero da domenica Live con le tre serie televisive protagoniste dei pomeriggi feriali. Pertanto andranno nuovamente in onda Beautiful, Una Vita e Il Segreto, che lasceranno poi spazio alla puntata ...

Trame Il segreto : Julieta vuole sedurre Fernando - Antolina disperata : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti le puntate in onda da domenica 13 gennaio a venerdì 18 gennaio, a partire dalle 16,20 circa su canale 5. Le Trame in onda la prossima settimana ci svelano che a Puente Viejo, dopo il ritorno di Elsa, Antolina sarà disperata, in quanto vedrà sfumare il sogno di conquistare Isaac di cui è follemente innamorata, mentre continuerà il piano di Julieta per smascherare il colpevole ...

Il segreto - spoiler del 10 e 11 gennaio : Elsa è viva - Julieta non annulla le nozze : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, relative alle puntate che andranno in onda il 10 e 11 gennaio a partire dalle 16,20 su canale 5: scopriremo tutte le novità su Puente Viejo e le vicende dei suoi abitanti. Nei nuovi episodi, vedremo che Carmelo verrà a conoscenza del fatto che la moglie gli ha mentito e che continua a ricevere minacce anonime, mentre un grande colpo di scena scuoterà ancora una volta la vita di ...

Trame Il segreto 13-18 gennaio : Antolina è incinta - Julieta flirta con Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su "Il Segreto", la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate da domenica 13 a venerdì 18 gennaio svelano che Prudencio sarà geloso della vicinanza "sospetta" tra la moglie Julieta e Fernando. Elsa scoprirà che Antolina aspetta un bambino, mentre Raimundo sarà in ansia per le sorti di Donna Francisca....Continua a leggere

Anticipazioni Il segreto : Prudencio fa l'amore con Julieta : Lunedì 7 gennaio incomincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto', che regala molte sorprese ai milioni di telespettatori italiani. I personaggi di Julieta e Prudencio continuano a rimanere al centro delle trame e l'Uriarte ha deciso di tornare a vivere con l'Ortega per scoprire la verità sulla morte di Saul ma non sa di essere caduta nell'inganno dell'uomo. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino all'11 ...

