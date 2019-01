Reggio Emilia | Il giocoliera della scienza domenica al Piccolo Teatro San

Reggio Emilia - Cgil : “Lavoratore malato di tumore licenziato per assenteismo” : Un dipendente di un supermercato Eurospar di Reggio Emilia sarebbe stato licenziato per aver collezionato troppe assenze dal lavoro. L'uomo, però, è un malato oncologico.Continua a leggere

Reggio Emilia - dimentica la figlia in auto al lavaggio : bimba salvata dai pompieri : E' bastato un attimo di distrazione ad un padre di Reggio Emilia per dimenticare la sua figlioletta di 19 mesi in auto. L'uomo si trovava presso un autolavaggio del capoluogo di provincia Emiliano quando, dopo essersi recato nella zona dedicata appunto al lavaggio automatico della vettura, nello spazio dove sono situate le spazzole rotanti, è sceso dal suo mezzo. In quel momento ha quindi azionato il meccanismo, ma poco dopo si è reso ...