La mamma di Brad Pitt contro Angelina Jolie | ' Ha rovinato la vita di mio figlio'

(Di sabato 12 gennaio 2019) A tre anni dal divorzio la coppia più invidiata di Hollywood,edcontinuano a far notizia. I due recentemente hanno trovato un accordo per la custodia dei sei figli, di cui tre sono stati adottati mentre gli altri tre sono biologici. Nonostante sia stato raggiunto un accordo in tribunale, gli animi in famiglia non si sono affatto placati e in particolar modo c’è una persona molto arrabbiata con: si tratta dell’ex suocera, che non ha reagito bene al comportamento della ex nuora. A quanto pare, secondo un'indiscrezione pubblicata da Radar Online, ladisarebbe arrabbiata conper come ha ridotto, che in passato ha avuto dei problemi con l’alcool causati dal rapporto nocivo conJane vsJane, ladi, non ha una buona opinione dell’ex nuora, che considera un'abile manipolatrice ...