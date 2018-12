Volley | Challenge Cup | Monza domina sul campo della Stella Rossa

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza liquida la Stella Rossa a Belgrado - quarti di finale a un passo : Monza non fa sconti a nessuno e sconfigge la Stella Rossa Belgrado per 3-0 (25-17; 25-20; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli si sono imposti nella capitale serba con estrema autorevolezza, all’Ustanova Sportski Center non c’è mai stata storia e i ragazzi di coach Fabio Soli hanno dominato in lungo e in largo ...

Volley : Challenge Cup - Monza sfida la Stella Rossa negli ottavi : Monza- Esordio in Europa bagnato di soddisfazioni per la Vero Volley Monza , reduce dalla bella vittoria in Campionato contro l'Emma Villas Siena, che ha superato senza intoppi i Sedicesimi di Finale ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza sbriga la pratica Parnu e passa agli ottavi di finale : Monza non ha avuto alcun problema a liquidare il Parnu con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-19) nel ritorno dei sedicesimi di finale e a qualificarsi così per gli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019, la terza competizione europea per importanza. I brianzoli sono stati praticamente perfetti alla Candy Arena e hanno così sbrigato la pratica estone in appena 71 minuti di gioco, replicando il risultato dell’andata e garantendosi il ...

Volley - Challenge Cup 2019 : oggi Monza-Parnu - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 20.00) si gioca Monza-Parnu, ritorno dei sedicesimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli affronteranno la compagine estone dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-0: ai ragazzi di coach Soli basterà conquistare due set per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, un obiettivo assolutamente alla portata di questa ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza vola agli ottavi di finale - ampio turnover e Perg sconfitto : Monza vola agli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley femminile, terza competizione europea per importanza. Il Saugella ha sconfitto il Prinz Perg per 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nel ritorno dei sedicesimi di finale, replicando così il successo dell’andata e staccando agevolmente il pass per il prossimo turno dove se la vedranno contro le vincenti di Gent-Pihtipudas (domani le belghe partiranno dal 3-2 della scorsa ...

Volley – Challenge Cup : esordio con vittoria per il Saugella Monza : Challenge Cup: Saugella Team Monza vincente all’esordio europeo, 3-0 sul campo di Perg Il Saugella Team Monza bagna con una splendida vittoria il suo esordio assoluto nelle competizioni internazionali: nell’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup, la squadra lombarda si impone con un netto 0-3 (19-25, 23-25, 20-25) in Austria, sul campo del Prinz Brunnenbau Volleys Perg. In formazione rimaneggiata dalle assenze di ...

Volley femminile - Challenge Cup 2019 : Monza - esordio vincente. Ampio turnover - battuto il Perg : Grande giornata per Monza che, dopo il successo degli uomini sul campo del Parnu, festeggia anche con le ragazze: il Saugella espugna il campo del Perg per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019, la terza competizione europea per importanza. Le brianzole facevano il proprio esordio assoluto in Europa ma non hanno tremato e sono riuscite a sconfiggere la formazione austriaca: ora per volare ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza espugna il campo del Parnu nell’andata dei 16esimi di finale : Monza incomincia alla grande il proprio cammino in Europa e si impone con un rotondo 3-0 (30-28; 25-18; 25-21) sul campo del Parnu VK nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli hanno sofferto solo nel primo set contro i modesti estoni pagando anche l’emozione della prima volta, poi si sono ben distesi e hanno portato a casa il ...

Volley : Challenge Cup - Monza esordio vincente in Estonia : PARNU , Estonia, - esordio vincente per la Vero Volley Monza di Fabio Soli che, nell'andata dei 16i di Challenge Cup ha sbancato il campo del VK Parnu imponendosi per 0-3 e mettendo in questo modo una ...