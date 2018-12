FourFourTwo, i migliori del 2018: Koulibaly 37°, Mertens 35°

ilnapolista

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Classifica in aggiornamento Stamattina abbiamo scritto dell’iniziativa di, che ha scelto e ordinato icento calciatori dell’anno solare. Insigne era al 53esimo posto, ma nel frattempo il magazine sta continuando ad aggiornare la classifica. Sono comparsi Kalidoue Dries, rispettivamente 37esimo e 35esimo per gli analisti che hanno compilato l’elenco. Il testo che motiva la scelta per il difensore francosenegalese:Durante il triennio di Maurizio Sarri,è cresciuto molto, fino a diventare uno dei protagonisti più importanti per il recente successo del Napoli. La sua imponente struttura fisica lo rende un ostacolo difficile per gli attaccanti; il mix tra le sue abilità aeree e la grande completezza tecnica lo definisce come uno dei difensori più forti della Serie A negli ultimi anni. Il suo impatto non si percepisce ...