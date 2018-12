Conto alla rovescia per il Solstizio d’Inverno 2018 | ecco la DATA della notte più lunga

Piazza Affari : FTSE MIB Conto alla rovescia - sono ore decisive : Non a caso, per trovare la quadra tra M5S e Lega, c'è stato nella notte l'ennesimo vertice di Governo a quattro , ovverosia con il Premier Conte, il Ministro all'Economia Tria ed i due vicepremier ...

Salmo si prende i palasport - restando fedele alla - sua - linea : il racConto dell'anteprima del 'Playlist tour' : I ritmi sono martellanti, i suoni micidiali: "Mic taser", "Stai zitto", Salmo porta sul palco del palazzetto dello sport della Capitale il suo stile. Un rap duro, crudo, puro, ma aperto anche ai ...

“Ha mirato alla testa” il racConto delle amiche di Antonio - l’italiano colpito a Strasburgo : Il drammatico racconto del due giovani studentesse universitarie che erano col giornalista italiano colpito a Strasburgo e lo hanno visto cadere sotto i colpi del terrorista. "L’uomo era freddo, glaciale. Ci ha guardati negli occhi e ha preso la mira. Non ha detto una parola" hanno raccontato le due ragazze ancora sotto shock e con la paura di uscire.Continua a leggere

Il racConto di Sofia - sopravvissuta alla strage di Corinaldo : "Sono stata con Asia fino alla fine" : "Eravamo insieme a ballare, poi la gente ha cominciato a tossire, sentivamo un bruciore alla gola. Tutti hanno cominciato ad uscire e siamo state divise, noi da una parte, loro dall'altra con una quinta amica". È un giorno difficile al liceo linguistico di Corinaldo. Asia Nasoni, di 14 anni, frequentava la prima B, prima di essere schiacciata alla discoteca Lanterna Azzurra."Tenevo Asia per mano. Poi, arrivate ai gradini al termine della ...

Wanda Nara si prepara a festeggiare il compleanno in tenuta sexy : "Conto alla rovescia" : L'Inter ha perso e Mauro Icardi non è riuscito ad arrotondare il suo bottino contro la Juventus. Wanda Nara, agente e moglie del capitano nerazzurro, lunedì sera sarà ospite di Tiki Taka e difenderà a ...

Libertadores - River Plate-Boca Juniors Madrid blindata - Conto alla rovescia per il Superclásico : ...novembre che hanno costretto la Conmebol a rinviare per ben due volte la finale di ritorno di quella che sarebbe dovuta essere una cartolina di Buenos Aires e del calcio argentino in tutto il mondo, ...

Milan - dalla Uefa multa con sConto : un percorso simile all'Inter : Lo spiega nel dettaglio Alessandra Gozzini nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il d.t. Leonardo, 49 anni, col presidente rossonero Paolo Scaroni, 72. LaPresse il caso dell'inter ...

Udine : Conto alla rovescia per Pucci : Fra i prossimi spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo lo show di percussioni e balli acrobatici Stomp , 15 e 16 dicembre, e i concerti di Malika Ayane , 4 febbraio, , Luca Carboni , 7 ...

Montella a Sky : 'Milan - dal calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racConto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

A Parma arriva la pausa pranzo con Kandinsky : pranzi al bar ed entri alla mostra con lo sConto : Fino al 24 febbraio 2019, il Palazzo del Governatore di Parma ospita la mostra "Dall'Espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania" che propone 40 opere dei maggiori rappresentanti dell’Espressionismo. Per consentire al pubblico una maggiore fruizione, il Comune di Parma e Solares Fondazione per le Arti promuovono l’iniziativa pausa pranzo con Kandinsky!Continua a leggere

Canicattì - Conto alla rovescia : il sindaco azzera la giunta : I nuovi assessori saranno espressione politica del Partito Democratico cui appartiene ancora il sindaco Ettore Di Ventura che della lista civica Uniti per Canicatt che assieme ad un altra lista ha ...

Spazio : Conto alla rovescia per la sonda OSIRIS-REx - si prepara all’incontro con l’asteroide Bennu : Mancano ormai poche ore all’arrivo a destinazione della sonda OSIRIS-REx della NASA, che il 3 dicembre incontrerà l’asteroide Bennu: per l’Agenzia statunitense si tratta della prima missione pensata per raccogliere campioni di un asteroide e riportali a Terra, un importante traguardo per riuscire a comprendere i segreti dei “sassi spaziali”. La sonda ha impiegato 2 anni per raggiungere l’asteroide del diametro ...

Conto alla rovescia per il G20 - Buenos Aires già nel caos : Il rischio è che esse facciano frenare l'economia mondiale più di quanto già non stia succedendo . Difficilmente, però, dal comunicato finale che verrà diffuso sabato ci sarà l'impegno esplicito a ...