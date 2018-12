Reddito di cittadinanza | Giorgetti punge ancora il M5s | Piace all' Italia che non ci

Giorgetti punge il M5S sul Reddito di cittadinanza che piace solo ad una parte d'Italia : Probabilmente la dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, rilasciata durante un confronto con Giorgia Meloni nel convegno "Sovranismo e Populismo", secondo cui il reddito di cittadinanza è una misura che potrebbe piacere "all'Italia che non ci piace" non voleva essere riferita alla sua parte politica, che è partner di Governo del M5S. Sta di fatto, che in un momento in cui il Governo e la maggioranza ...

Reddito di cittadinanza - nessun sussidio a chi ha più di 5 mila euro in banca Quota 100 - ‘tagliola’ dopo 300 mila uscite : Requisiti stringenti per ottenere l’assegno fino a 780 euro per i poveri. A disposizione sette miliardi di euro per il 2019, due in mendo di quanto previsto finora

Pensioni Quota 100 - Reddito di cittadinanza e flat tax : ecco come cambiano con gli ultimi aggiornamenti alla LdB 2019 : La ricerca di un accordo con l'Unione Europea sulla nuova Manovra non ha ancora prodotto un risultato definitivo, ma l'ultima versione messa sul tavolo dall'Italia per tranquillizzare i tecnici in ...

