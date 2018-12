Nba | Warriors rimonta pazza a Sacramento

Nba – Shaquille O’Neal provoca gli Warriors : “i miei Lakers li avrebbero battuti facilmente” : Shaquille O’Neal provoca i Golden State Warriors: l’ex Lakers pensa che i suoi giallo-viola avrebbero battuto facilmente Curry e compagni I Golden State Warriors di coach Steve Kerr sono considerati una delle squadre più forti della storia NBA. La filosofia della small ball applicata all’estremo, un grande spirito di gruppo e la presenza nel roster di giocatori del calibro di Curry, Durant, Thompson, Green e il rientrante Cousins, sono ...

Nba : Shaq : 'I miei Lakers più forti degli Warriors' - Steph Curry non è d'accordo : Le comparazioni tra squadre di diverse epoche sono tanto stucchevoli quanto cicliche, ma questa volte Steph Curry non ha voluto chiudere per l'ennesima volta un occhio verso chi ha pensato che i suoi ...

Nba : Toronto non si ferma nemmeno davanti ai Warriors e consolida il primato a Est : Nulla da fare per i Warriors , i quali capitolano in casa contro i Raptors primi a Est. Bellissima la partita tra Boston e Washington finita solo dopo un tempo supplementare, duello spettacolare tra ...

Nba - risultati : Warriors travolti in casa dai Raptors : Toronto è la miglior squadra Nba al momento. L'ennesima conferma è la schiacciante vittoria in casa dei Warriors, travolti 113-93 in una partita mai in discussione nonostante l'assenza di Kawhi ...

Nba - no Leonard - no problem : Toronto non si ferma più - distrutti anche gli Warriors : Golden State Warriors-Toronto Raptors 93-113 Una delle sfide più attese della regular season non vede in campo Kawhi Leonard, ancora fuori per il problema all'anca che già gli ha fatto saltare la ...

Nba – Warriors - Kevin Durant anticipa la storia : “ritireranno le nostre maglie e ci faranno delle statue” : Kevin Durant anticipa la storia degli Warriors: secondo KD questi Warriors meritano il ritiro delle proprie maglie e delle statue fuori dal palazzetto I Golden State Warriors sono la principale candidata a vincere il titolo a fine stagione. Nonostante un inizio di stagione nel quale hanno raccolto ben 9 sconfitte (e 19 vittorie), la franchigia della Baia, in postseason sembra una spanna (ma anche due) superiore alle principali contender. ...

Risultati Nba – Trionfano Lakers e Warriors - ennesimo ko per i Cavaliers : Grandi vittorie per Warriors e Lakers in questo turno di regoular season NBA Nella notte italiana un altro capitolo della regoular season NBA è stato scritto. Le undici partite che sono scese in campo in questo turno hanno regalato grandi prestazioni tra cui va sottolineata la vittoria di Golden State contro Minnesota. Tra i Warriors si distinguono come al solito le prestazioni di Stephen Curry (38 punti), Klay Thompson (26 punti) e Kevin ...

Nba - risultati : gli Spurs ribaltano LeBron - i Warriors fermano Giannis : Importante vittoria per San Antonio, che rimonta in casa contro i Lakers nonostante i 35 punti di LeBron James. Marco Belinelli ci mette 11 punti per aiutare il successo dei texani, scatenati nell'...

Nba - Milwaukee-Golden State 95-105 : prova di forza degli Warriors - Bucks sconfitti in casa : Esattamente un mese fa i Golden State Warriors venivano spazzati via sul proprio campo dai Milwaukee Bucks, ricevendo nella stessa serata la brutta notizia dell'infortunio all'inguine di Steph Curry. ...

Nba – Pippen attacca Kevin Durant : “lascia gli Warriors e dimostra di non essere solo un secondo violino” : Scottie Pippen spende parole durissime nei confronti di Kevin Durant: l’ex Chicago Bulls pungola KD sull’argomento free agency e lo spinge a guidare da leader un’altra franchigia Nonostante la regular season sia ancora lunga, c’è chi pensa già alla prossima free agency. Come sempre, chi per lavoro o per diletto pensa al mercato estivo, tiene sempre d’occhio la situazione di possibili free agent di livello, pronti a cambiare il volto e le ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

Nba - il caso di meningite che ha messo a rischio il titolo dei Golden State Warriors : Durante i festeggiamenti per il titolo e le classiche interviste tra un sorso di champagne e l'altro, David West " grande anima dello spogliatoio dei Golden State Warriors " sorprese tutti con delle ...

Nba - Kobe Bryant : 'Lakers presto campioni - a breve rideremo dei 'tifosi' degli Warriors' : Tutta la aspettavano , anche quelli che non necessariamente ne sentivano il bisogno, e la benedizione di Kobe Bryant è finalmente arrivata. Il n°24 dei Lakers ha raccontato allo Staples Center - ...