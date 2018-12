Lunedì 17 dicembre | alle ore 11 | verrà deposto l' omaggio alla statua sommersa di Gesù

Oroscopo Lunedì 17 dicembre con le stelline del giorno : Capricorno e Pesci giù : L'Oroscopo del giorno 17 dicembre 2018 è pronto a mettere in pratica la qualità delle effemeridi rapportandole al primo giorno della prossima settimana. In evidenza soprattutto la classifica con le stelline attribuite ad ognuno dei dodici segni rappresentanti lo zodiaco. Altresì, non mancheranno, come sempre, le attesissime previsioni astrali incentrate sull'amore e sul lavoro: quest'oggi ad essere messi sotto "torchio" da parte delle stelle, in ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 17 dicembre 2018: Caroline (Linsey Godfrey), furiosa più che mai, sta tentando di staccare i tubi del respiratore automatico a Bill (Don Diamont) in ospedale, dove lui è ricoverato. Sono tutti sospettati di aver attentato alla vita di Bill: Sally (Courtney Hope), che però dice di aver sparato solo al modellino del grattacielo; Thomas (Pierson Fodè), che è rientrato a Los Angeles dopo che Caroline ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 17 dicembre 2018: Valerio (Fabio Fulco) completa la sua confessione di fronte a Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) e al pm Clara Fiorito (Giulia Di Quilio), che ora devono valutare se ritenere Viscardi credibile… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta per partire insieme a Vera (Giulia Schiavo), ma un imprevisto potrebbe sconvolgere completamente i suoi piani… Dopo ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 17 dicembre 2018: Meliton e Paco trovano il cadavere di Jesus, l’uomo ucciso da Isaac… Prudencio torna sul luogo del delitto, con l’intenzione di distruggere l’arma con la quale ha sparato sia a Saul che al suo compagno di prigione… Non essendo possibile effettuare un’identificazione della persona deceduta, Paco e Meliton avvisano le Autorità… Da non perdere: ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di Lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata n. 71 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di lunedì 17 dicembre 2018: Clelia (Enrica Pintore) ingaggia una nuova commessa al PARADISO DELLE SIGNORE, ciò in vista DELLE festività natalizie… Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) è sempre più deciso a spingere il PARADISO sull’orlo del fallimento. A tal fine, l’uomo chiede a Vittorio (Alessandro Tersigni) di estinguere un cospicuo debito a cui Conti non può far ...

La prova del cuoco – Puntate da Lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018 – Ricette e rubriche. : Quattordicesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 10 a ...

Lunedì 17 dicembre primo appuntamento organizzato da Lucca at Europa : primo incontro pubblico per il gruppo di impegno civico Lucca at Europa, che negli ultimi giorni ha raccolto nuove adesioni.

Nero a Metà anticipazioni ultima puntata di Lunedì 17 dicembre : lunedì 17 dicembre andrà in onda l'ultimo appuntamento con la fortunata Fiction Serie TV di Rai1. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni sul finale di stagione.

Lunedì 17 dicembre scade il termine per il saldo Imu-Tasi : scade Lunedì 17 dicembre il termine per effettuare il saldo dell’Imu e della Tasi. Con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno. La normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima, sulla base delle ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 14 e Lunedì 17 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 595 di Una VITA di venerdì 14 e lunedì 17 dicembre 2018: Castora informa Ursula che Jaime balbettava di un quaderno che voleva mostrare ai figli. Simon mostra ad Adela il quadro con Elvira: la ragazza apparentemente rimane imperturbabile e promette di aiutare Simon a ritrovare Elvira, ma quando resta da sola scrive sul suo diario di voler agire per far capire a Simon che la donna che ama veramente è lei, e non ...

Sorteggio ottavi Champions : diretta tv su Sky e streaming sul sito UEFA Lunedì 17 dicembre : La fase a gironi di Champions League si conclude con l’avanzamento di soli due club italiani agli ottavi di finale. Juventus e Roma hanno ottenuto la qualificazione, peraltro con una giornata di anticipo, mentre Inter e Napoli si sono classificati in terza posizione nei rispettivi raggruppamenti, retrocedendo così in Europa League. Tra pochi giorni ci attenderà il Sorteggio a Nyon, che andrà a definire gli accoppiamenti. I tifosi bianconeri e ...

IMU e TASI - versamento entro Lunedì 17 dicembre : Ultimo appuntamento con le imposte sulla casa prima dell'inizio dell'anno nuovo e, dal momento che il 16 dicembre cade di domenica, per il saldo di IMU e TASI si avrà la possibilità di pagare fino a ...