Anastasio si racconta | «Penso libero e rappo forte Maradona? Citavo Sorrentino»

Il vincitore di X Factor - Anastasio - si racconta e prende le distanze da Salvini e CasaPound! : Anastasio ha vinto X Factor e la cosa non fa più notizia. Non solo perché il talent si è concluso da diverse ore, ma perché il rapper campano che ha in qualche modo riscritto... L'articolo Il vincitore di X Factor, Anastasio, si racconta e prende le distanze da Salvini e CasaPound! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.