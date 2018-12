Analisi e pronostici sulla 16^ giornata di Serie A | spicca il derby della Mole

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Mancano quattro giornate al termine del girone d'andata inA ed è fuori di dubbio che sarà la Juventus a portare a casa il titolo di campione d'inverno.LaA però ci regala tanti altri stimol', ad iniziare dal Napoli che sembra l'unica squadra in grado di dare filo da torcere ai bianconeri, oltre alla lotta Champions che, dando quasi per scontati i primi due posti a Juve e Napoli, vede numerose squadre in corsa per gli altri due posti come le due romane e le milanesi. Poi i posti per l'Europa minore e, infine, la lotta per evitare la retrocessione inB. Se la corsa verso lo scudetto sembra un solitario juventino, la contesa è accesa nelle altre zoneclassifica. Vediamo dunque di tracciare un quadro completo di tutte le garesedicesimacon i rispettivi...