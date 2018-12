Arco | ' Roma Indoor' | in gara da domani

Tiro con l'Arco - tutto pronto per il Roma Archery Trophy : 630 gli arcieri in gara da domani : Vorrei porre l'accento sul fatto che questa è una gara che va oltre lo sport, abbiamo atleti che arrivano da Iran e Israele, da Russia e Ucraina, tutti tireranno uno vicino all'altro e questo è un ...

Tiro con l’Arco – Il Roma Archery Trophy a Roma dal 14 al 16 dicembre : Il Roma Archery Trophy – Indoor World Series a Fiera di Roma dal 14 al 16 dicembre 2018 Il Roma Archery Trophy è pronto per l’esordio. L’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco, il nuovo circuito a tappe di coppa del mondo al chiuso istituito da World Archery approda in Italia dopo le tappe di Strassen (Lux) e Macao (Chn). La competizione approda nella Capitale e vedrà oltre 600 arcieri ...

Il Cagliari pareggia con la Roma - Panatta contro MArco Sau : “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio” : Un gol di Marco Sau al 95° minuto ha permesso al Cagliari di pareggiare contro la Roma, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa. Argomento che finisce al ...

Tiro con l’Arco - Indoor World Series Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre si svolgerà a Roma la terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. Nella location della Fiera di Roma i migliori arcieri del mondo andranno a caccia del successo che varrà 250 punti per il ranking elite del massimo circuito internazionale Indoor. Si gareggerà nel ricurvo, nel compound e anche nell’arco nudo, sia a livello Senior che Junior. Trattandosi di un torneo open, oltre ai ...

Apre il primo hotel a PArco Leonardo - B&B Hotel Roma Fiumicino : Ora intravediamo delle luci all'orizzonte, che ancora si accendono e spengono, a causa di un clima di preoccupazione generale che persiste in Europa, ma ci sono le premesse per una nuova economia. ...

Roma : soldi da pArcometri - 11 arresti : 8.50 La Guardia di Finanza ha arrestato 11 guardie giurate addette al trasporto e alla vigilanza dei biglietti e del denaro di parcometri e biglietterie bus e metro di proprietà di Atac. Gli indagati, attraverso alcuni stratagemmi e approfittando dell'obsolescenza delle macchine emettitrici di biglietti, asportavano dalle casse banconote e monete, spesso anche non rendicontate dal contatore elettronico. La media del guadagno illecito per ...

Roma - vigilantes depredavano le biglietterie e i pArcometri dell'Atac : 11 arresti : Le guardie giurate fermate dalla guardia di finanza arrivavano a rubare fino a 500 euro al giorno a testa

Archeologia : trovati due sArcofagi romani nel cantiere di ampliamento dell’ospedale Parini : Due tombe monumentali di epoca romana (databili a partire dal I sec. d.C.), in cassa di piombo, una in cassa di lastre di bardiglio con ricco corredo vitreo e una struttura quadrata in lastre di travertino, oltre a tre grandi basamenti in muratura destinati verosimilmente a sostenere dei sarcofagi: e’ quanto scoperto durante i lavori di scavo archeologico nel cantiere di ampliamento dell’ospedale Parini di Aosta. Fanno parte delle 32 ...

Incidenti : Venezia - frontale su raccordo MArco Polo causato da auto contromano : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - E' in via di risoluzione l'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla carreggiata del raccordo Marco Polo in direzione della Tangenziale di Mestre. Sono due le auto coinvolte, una delle quali entrata in contromano sulla bretella dallo svincolo Dese, che ha impattato sem

Roma-Inter - è caos Var : secondo Nicchi e De MArco errore clamoroso : “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore“: sono le parole che indicano la netta posizione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, all’Adnkronos in merito all’episodio accaduto in Roma-Inter con il fallo da rigore in area di D’Ambrosio su Zaniolo che l’arbitro Rocchi e l’addetto al Var Fabbri hanno ...

Roma : a dicembre visite per ciechi e ipovedenti pArco Appia Antica : Roma – A Roma il parco archeologico dell’Appia Antica, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilita’, che si celebra oggi, 3 dicembre, aderisce all’invito della Direzione Generale Musei ed organizza, nel mese di dicembre, attivita’ volte a promuovere l’accessibilita’ del patrimonio culturale. visite guidate tattili dedicate a visitatori ciechi e ipovedenti saranno ...

Roma : bonifica al PArco del Pineto - vigili al lavoro : Roma – Questa mattina agenti del XIV Gruppo Montemario sono intervenuti per sgomberare un insediamento abusivo all’interno del Parco del Pineto. All’arrivo delle pattuglie non era presente alcun occupante. La bonifica dell’area, a carico dei proprietari dei terreni, e’ iniziata oggi e proseguira’ nei prossimi giorni, con la rimozione di 20 baracche e quintali di rifiuti, tende, lamiere e masserizie. Alle ...