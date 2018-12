Nissan GT-R50 Italdesign | sarà prodotta in serie limitata e venduta ad un prezzo

sportfair

(Di lunedì 10 dicembre 2018)ha collaborato con l’azienda torinesealla creazione del modello basato sull’ultimaGT-R NISMO per celebrare il 50° anniversario della GT-Rha confermato la produzione da parte didiGT-R50 e ha aperto ufficialmente gli ordini per ladi 50 veicoli. Le linee esterne sono rimaste pressoché le stesse del prototipo mostrato al pubblico per la prima volta a luglio in occasione del Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra. La GT-R da 720 CV ad assetto NISMOdaverrà messa in vendita a partire da 990.000 euro, tasse e optional esclusi.ha collaborato con l’azienda torinesealla creazione del modello basato sull’ultimaGT-R NISMO per celebrare il 50° anniversario della GT-R nel 2019 e dinel 2018. Il prototipo è stato rifinito con una speciale tonalità grigia con ...