Strage discoteca | Conte | “Subito risposte” Mattarella | “Tragedia che lascia impietriti”

Ancona - Strage in discoteca : sei morti nella calca - 5 vittime tra i 14 e i 16 anni e una mamma : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona),...

Strage discoteca Corinaldo - il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca VIDEO : Il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca. Le immagini mostrano quanto avvenuto questa notte nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella serata del concerto di...

Ancona - Strage al concerto di SferaEbbasta - i ragazzi ballano poi il panico : il video di un papà dentro la discoteca : «Ore mezzanotte e 56. Lanterna Azzurra, Corinaldo. Un gran cretino lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone tra cui io con mia figlia...

Sfera Ebbasta dopo la Strage in discoteca : “Sono addolorato” : strage discoteca Ancona, parla Sfera Ebbasta: “Profondamente addolorato” Sfera Ebbasta ha rotto il silenzio pochissimi minuti fa sul suo profilo Instagram in seguito alla strage che si è consumata questa notte al suo concerto. Il rapper ha affermato di essere profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. Sfera Ebbasta ha inoltre aggiunto che è difficile trovare le parole giste per esprimere il rammarico ...

La Strage nella discoteca in provincia di Ancona : Una fuga generale, forse causata da uno spray urticante, ha provocato una calca in cui sono morte 6 persone e ne sono rimaste ferite decine

Strage discoteca Corinaldo - il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca : Il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca . Le immagini mostrano quanto avvenuto questa notte nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella serata del concerto di ...

Strage nella discoteca di Ancona : le vittime 5 minorenni e una mamma di 39 anni : "Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia". È lo stesso Luigi Di Maio a svelate i nomi delle giovani vittime di della tragedia che si è consumata in una discoteca dell'anconetano.I ragazzi si erano ritrovati alla discoteca Lanterna ...

Ancona - Strage in discoteca - Salvini : le cause sono cattiveria - stupidità e avidità : Duro e netto il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini riguardo alla tragica morte di 6 persone all'interno di una discoteca di Corinaldo, nei pressi di Ancona, avvenuta la notte scorsa intorno all'una e quaranta. Si trovavano alla 'Lanterna azzurra' in attesa del concerto del cantante milanese Sfera Ebbasta. Nel momento della massima affluenza, in attesa dell'inizio della performance tanto attesa, più di mille giovani si trovavano ...

Strage discoteca - aperta un’inchiesta : “Venduti più biglietti della capienza autorizzata” : La procura di Ancona indaga su come è stato possibile che un concerto si è trasformato in una Strage con 6 morti e 17 feriti. Si sta verificando l'utilizzo di uno spray al peperoncinoSotto accusa il numero di biglietti venduti, che sarebbero un numero superiore alla capienza autorizzata nel locale dove si esibiva il trapper Sfera Ebbasta. Un testimone a Fanpage.it: "Porte antipanico chiuse".Continua a leggere

Strage discoteca - Salvini : in piazza con rispetto e sguardo a futuro - : "Alla manifestazione ci saranno 50mila, centomila persone che in maniera composta e pacifica vogliono ragionare sul futuro del Paese con totale rispetto e vicinanza alle vittime della tragedia nelle ...

Strage in discoteca - il silenzio di Sfera Ebbasta. I fan : «Erano lì per te - non parli?» : silenzio da parte di Sfera Ebbasta su quello che è successo nella notte alla discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo. Su Instagram, i followers chiedono al trapper un commento per le...

Strage discoteca : il video del momento in cui cede la balaustra facendo precipitare i ragazzi : In un video si vede il momento in cui una delle balaustre all'esterno della discoteca "Lanterna Azzurra Clubbing" di Ancona ha ceduto. Si indaga per appurare la dinamica che ha portato alla Strage e in particolare se i biglietti venduti siano stati di più della capienza autorizzata nel locale che è di 871 persone.Continua a leggere