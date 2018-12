Dazi | Coldiretti | “Stop all’invasione del riso asiatico | l’UE cambia rotta”

Dazi - Coldiretti : l’intesa di Usa e Cina spinta dalla crisi della soia : “La crisi della soia americana è una delle ragioni che ha spinto il raggiungimento dell’intesa tra Usa e Cina dopo una guerra commerciale che ha sconvolto produzione, scambi e quotazioni a livello globale“. Così la Coldiretti commentando l’accordo raggiunto dal presidente Usa Donald Trump a Buenos Aires con il suo omologo cinese Xi Jinping che impegna la Cina a comprare immediatamente prodotti agricoli statunitensi. La soia, ...

Coldiretti : nasce alleanza per fermare le importazioni di riso asiatico a Dazio zero : Attivare al più presto la clausola di salvaguardia per fermare le importazioni di riso asiatico a dazio zero che stanno facendo concorrenza sleale alle produzioni nazionali e comunitarie. E’ quanto hanno chiesto le principali Organizzazioni agricole che rappresentano i produttori di riso dell’UE – Asaja (Spagna), CAP (Portogallo), Coldiretti (Italia), FNSEA (Francia), GAIA Epicheirin (Grecia), UPA (Spagna) – al Presidente del Consiglio dei ...

Dazi - Coldiretti : “Agricoltori in piazza - stop all’invasione del riso asiatico” : “Fermare immediatamente le agevolazioni concesse alle esportazioni di riso in Europa dalla Cambogia e dalla Birmania (ex Myanmar) per le violazioni dei diritti umani e, addirittura, l’accusa di ‘genocidio intenzionale’ peri i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya”. A chiederlo sono gli agricoltori della Coldiretti che hanno organizzato un blitz nel cuore della risicoltura italiana, a Vercelli, ...

Made in Italy - Coldiretti : la metà degli italiani favorevole ai Dazi : Quasi la metà degli italiani (45%) è favorevole all’introduzione dei dazi per difendere il Made in Italy a tavola rispetto ai rischi legati al commercio internazionale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixe’ su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, che vede prevalere i cittadini tentati dal ricorso a misure ...