Pauroso maltempo sul Salento | il video della tromba d' aria

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Continua il violentosul. Anche nei giorni scorsi era piovuto molto, ma in queste ore si sta abbattendo un temporale più forte su varie zoneprovincia di Lecce. Il temporale ha colpito la zona orientale, ma non solo. Nelcentrale durante la notte, si è abbattuta una vera e propriad'che ha sconvolto gli abitanti salentini. Ha infatti abbattuto diversi muretti di recinzione, sradicato alberi, creato danni ai tralicci dell'energia elettrica, scoperchiato capannoni. Inoltre ha quasi fatto deragliare un treno a causa di un albero spezzato per la violenza del tempo che è caduto sui binari. Come riportato dall'Ansa, una littorina delle ferrovie Sud Est è rimasta bloccata a causa di un grosso tronco di pino secolare che è caduto sui binari. Fortunatamente a bordo non c'erano passeggeri e non ci sono feriti. Il conducente non è ferito e ha provato a ...