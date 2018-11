Ragazza picchia mamma | le vietava YouTube

Roma - in due tentano di violentare una Ragazza di 20 anni : la mamma disabile interviene e viene picchiata : Momenti di terrore ieri sera, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a...

Roma : picchiano Ragazza e aggrediscono madre corsa in aiuto - un arresto : Roma – Momenti di terrore, la tarda serata di ieri, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a pochi metri dalla propria abitazione, e’ stata affrontata da due individui, a piedi, che, dopo averle spruzzato dello spray urticante al volto, hanno iniziato a molestarla pesantemente mettendole le mani addosso. Le ...