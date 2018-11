Pisa | errori clamorosi negli ultimi metri e con l' Olbia molto da rimproverarsi VIDEO

Blastingnews

: Ma lui si è incoronato nel nome di Cristo ma ha fatto degli errori come ha detto Simon Veil e quindi confinato nell… - FronteFr : Ma lui si è incoronato nel nome di Cristo ma ha fatto degli errori come ha detto Simon Veil e quindi confinato nell… - camila_healing : RT @AmetranoGio: 'Gli errori sono necessari, utili come il pane, e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.' #RCome Rodari #CasaL… - RaffasantiSanti : RT @AmetranoGio: 'Gli errori sono necessari, utili come il pane, e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.' #RCome Rodari #CasaL… -

(Di lunedì 19 novembre 2018), valida per la 12ª giornata del campionato di serie C girone A, gara giocata domenica 18 dicembre, è terminata con una rete a testa, un pareggio che vastretto ai padroni di casa che hanno avuto almeno sei o sette occasioni da gol e colpito tre pali. Gli ospiti si portano via un punto prezioso con un’unica occasione da rete, o quasi, che ha rimesso in equilibrio il risultato a tre minuti dal vantaggiono. Tabellinohighlightsè stata una partita che ha avuto dalla sua la sorte, perché una buona dose di sfortuna ha impedito aldi portarsi via i tre punti, dal momento che per il 70% della gara ha tenuto la palla ed ha colpito tre legni. L’dal canto suo aveva un nuovo allenatore, che è riuscito a risollevare la squadra da una brutta situazione strappando un gol in una delle pochissime occasioni avute all’Arena Garibaldi. Il tifo ...