Pole Vinales davanti a Rins e Dovizioso

Maverick Vinales - GP Valencia MotoGP 2018 : “Felicissimo di aver fatto la Pole in Spagna. Ho capito come sfruttare la Yamaha” : Maverick Vinales conquista la pole position del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale di MotoGP in Spagna. Il centauro iberico della Yamaha ha dato seguito all’ottimo momento di forma vissuto, ricordando il successo in Australia. Per Maverick, infatti, dopo una stagione fatta di tanti bassi e poco alti, questo è un risultato che rilancia le sue quotazioni in vista della corsa domenicale, dove vorrà recitare un ruolo di primo ...

MotoGp – La rinascita di Vinales : Maverick in Pole al Gp di Valencia - Marquez sorprendente dopo la caduta : Maverick Vinales in pole position al Gp di Valencia: momento d’oro per lo spagnolo della Yamaha partito dalla Q1. Marquez quinto dopo la fuoriuscita della spalla Il Gp di Valencia è finalmente entrato nel vivo: dopo due giornate piovosissime, che hanno costretto i tifosi spagnoli ad assistere alle prove libere in condizioni davvero incredibili, i piloti hanno finalmente girato sull’asciutto per una qualifica davvero ...

MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez centra la Pole tra vento e pioggia davanti a Vinales e Zarco - Rossi 7° - Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP D’Australia DI MotoGP Marc Marquez (Honda) non si ferma nemmeno dopo aver conquistato il suo quinto titolo iridato e centra la pole position anche del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo riesce a piazzare un ottimo 1:29.199 avendo la meglio di rivali e condizioni meteo complicate, e domani scatterà davanti a tutti anche a Phillip Island. In prima fila ...