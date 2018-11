Duello Cina-Usa a summit Apec | no a protezionismo | Pechino cambi

Cina e Stati Uniti - è Duello in Oceania. Xi 'Usa egoisti'. Pence 'Pechino pericolosa' : PECHINO - Prima è salito sul palco Xi Jinping , stoccata: 'Il protezionismo è destinato a fallire. America first , prima l'America, è una politica egoista'. Dopo qualche minuto ha preso il microfono il vice presidente statunitense Mike Pence , parata e risposta: 'Andremo avanti, con i dazi, ndr , fino a che la Cina non cambierà il suo ...