Reggio Emilia | il giudice anti-ndrangheta processerà Oscar Wilde come attore

Reggio Emilia - 40enne punta la pistola alla testa del marito : voleva la password del cellulare : Accade a CorReggio la vicenda che sarebbe potuta finire in una tragedia. Una 40enne , accecata dalla gelosia, ha usato la sua pistola regolarmente denunciata per minacciare il marito , ed avere così ...

Calcio - Italia-Germania Under 21 : data - programma - orario d’inizio e tv. Amichevole a Reggio Emilia : Lunedì 19 novembre si giocherà Italia-Germania, Amichevole di lusso per le Nazionali Under 21. Allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia, le due compagini si affronteranno in un test importante in vista degli Europei del prossimo anno: gli azzurri sono qualificati di diritto, i tedeschi hanno dominato il proprio girone. Si preannuncia una partita molto intensa, i ragazzi di Gigi Di Biagio dovranno dimostrare di essere all’altezza della ...

Risultati Serie A Basket 6ª Giornata – Olimpia Milano implacabile : Mike James stende Reggio Emilia : L’Olimpia Milano trova il sesto successo in altrettante partite di campionato: i ragazzi di coach Pianigiani supera Reggio Emilia 100-75 Continuano a viaggiare appaiate Venezia e Milano, entrambe in testa al campionato di Serie A, con 12 punti raccolti in 6 partite. Al successo di ieri dei veneti, vittoriosi a Sassari, ha risposto nel pomeriggio di oggi l’Olimpia Milano, superando 100-75 Reggio Emilia. Fra le file dei campioni in carica si ...

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia anticipa con Sassari - Milano ospita Reggio Emilia : La sesta giornata della Serie A di Basket si apre domani con due anticipi. Nel primo scende in campo la Reyer Venezia, che sarà ospite del Banco di Sardegna Sassari. La squadra di coach De Raffaele vuole mantenere la sua imbattibilità in campionato ed è reduce da una bella vittoria in Champions League, ma se la vedrà con una Dinamo che vuole riscattare il ko di Cremona e che vuole confermare il buon inizio di stagione (attualmente al quarto ...

Processo Aemilia - il procuratore : “Per ripulire Reggio da ‘ndrangheta c’è bisogno di più forze - ora carenza d’organico” : “Per eliminare la ‘ndrangheta dobbiamo ripulire il territorio dalla domanda di soluzioni illecite della quale essa si alimenta. Ma in questa città c’è una cronica carenza di organico in Procura e sarà mia cura chiedere l’adeguamento del personale necessario alle sfide che ci attendono”. La denuncia arriva dal procuratore capo di Reggio Emilia, Marco Mescolini, pubblico ministero al Processo Aemilia, che ha sottolineato la necessità di ...

Comune di Reggio Emilia : concessione di due edifici della ex Colonia di Busana : ... sottoscritto manualmente , con allegato documento di identità del sottoscrittore, e consegnato a mano presso il Comune di Reggio Emilia " Servizio Gestione del Patrimonio immobiliare e sport " via ...

Reggio Emilia - sequestro alle Poste. "Così ho salvato gli ostaggi" : Reggio Emilia, 7 novembre 2018 - Un paio di jeans, una camicia scozzese aperta e una t-shirt verde sotto. Sopra, un giacchino di pelle nera. E all'orecchio un auricolare bianco. Anche l'outfit non era ...

Il sequestratore di Reggio Emilia rischia il carcere a vita : Dopo il drammatico episodio di ieri, Francesco Amato, potrebbe passare dietro le sbarre il resto della sua vita. Deve già scontare 19 anni per 'ndrangheta, secondo la sentenza al processo AEmilia -

Francesco Amato - sequestratore delle Poste si è arreso/ Reggio Emilia - la testimonianza di uno degli ostaggi - IlSussidiario.net : Francesco Amato, sequestratore condannato nel processo AEmilia si è arreso: ostaggi salvi dopo blitz carabinieri, applausi della folla all'uscita

Condannato a 19 anni tiene in ostaggio 5 persone alle Poste di Reggio Emilia : arreso dopo 7 ore : Al termine di quasi otto, lunghissime ore di trattative coi carabinieri Francesco Amato si è arreso e ha liberato quattro ostaggi che teneva sotto la minaccia di un coltello da cucina. La prima a essere lasciata andare, intorno a mezzogiorno, era stata Annalisa Caluzzi: era svenuta per lo stress e il suo sequestratore, Condannato pochi giorni fa a ...

Reggio Emilia : Di Maio - Stato vince ancora - ‘ndrangheta perderà sempre : Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Lo Stato vince ancora, la ‘ndrangheta perderà sempre. Sono finalmente liberi i cittadini tenuti in ostaggio alle Poste di Pieve Modolena (Re) da questa mattina da un latitante per associazione mafiosa condannato nel processo AEmilia. Grazie Carabinieri! Grazie Forze dell’

Reggio Emilia - sequestratore libera gli ostaggi e si arrende : il momento in cui viene portato via dai Carabinieri : “Ha aperto la porta lui, ha fatto uscire gli ostaggi e si è consegnato”. Così il comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il colonnello Cristiano Desideri, ha ricostruito parlando coi giornalisti il momento in cui Francesco Amato, che ha tenuto in ostaggio per otto ore le dipendenti di un ufficio postale, si è arreso. Cosa lo ha convinto? “Il tempo, la pazienza e il dialogo coi negoziatori, che gli hanno fatto ...

Reggio Emilia. Sequestro di Pieve - Zanni : “Le nostre comunità non si faranno intimidire” : “Ai Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine che, coordinate dal Prefetto, sono stati impegnati in questa lunga e sfibrante

Reggio Emilia - si è arreso l'uomo barricato con ostaggi alle poste : Roma, 5 nov., askanews, - Si è arreso Francesco Amato, l'uomo che si era barricato nell'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, che da questa mattina ha tenuto in ostaggio alcuni ...