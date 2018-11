Crescita | nel terzo trimestre pil della Germania in calo dello 0 | 2% | è la prima volta dal

Manovra - linea dura nella lettera all’Ue : saldi e Crescita invariati. Dismissioni per 18 miliardi : Ci sono clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% se le previsioni di crescita del governo nella Manovra non saranno confermate. Il testo prevede anche Dismissioni immobiliari corrispondenti all’1% del Pil...

Vodafone Italia - clienti 4G e fibra in forte Crescita nel semestre : In un mercato sempre più competitivo e sfidante, Vodafone Italia ha chiuso il semestre al 30 settembre 2018 con ricavi da servizi a 2.495 milioni di euro in calo del 6,4% rispetto allo stesso semestre ...

Ocse : rallenta la Crescita nella zona-euro - soprattutto in Italia e Francia : rallenta la crescita nella zona euro, soprattutto in Italia e in Francia. È quanto rivela il superindice dell'Ocse, che offre una possibile interpretazione delle evoluzioni economiche future con sei-...

Pil - Istat : serve una Crescita dello 0 - 4% nel IV trimestre : Per raggiungere gli obiettivi di crescita del Def ha detto il presidente dell'Istituto di Statistica nazionale Franzini. 'Persiste la fase di debolezza della nostra economica'. Rallenta la produzione ...

Manovra - Istat : per centrare l'obiettivo 2018 serve una Crescita del Pil a +0 - 4% nel quarto trimestre : MILANO - Gli obiettivi di crescita fissati dal governo si allontanano sempre di più. L'avvertimento, seppur per via indiretta, è arrivato questa mattina dall'Istat, che ha aperto il nuovo giro di ...

Genoa-Napoli - D. Ancelotti : “Altra tappa nel nostro percorso di Crescita” : Genoa-Napoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Davide Ancelotti, figlio e vice allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il successo in rimonta degli azzurri sul campo del Genoa: “Più che una svolta è un’altra tappa del nostro percorso di crescita. Oggi era una gara difficile, il Genoa gioca […] L'articolo Genoa-Napoli, D. Ancelotti: “Altra tappa nel ...

Ozzano - la Crescita della Fatro dagli anni Quaranta ad oggi : 650 dipendenti nel mondo e 200 milioni di fatturato : Nel resto del mondo ha altri sette impianti produttivi , in Spagna, Grecia, Polonia, Repubblica Ceca, Uruguay, Argentina, India, , più uno a Brescia destinato ai vaccini aviari. In tutto il globo ...